Die Gastro-Hilfe ist für Altenburger Lokale nicht sättigend

Kein Urlaub, keine Parties, kein Feierabendbier mit Kollegen und Freunden – Corona macht 2020 alles kaputt! Vor allem die Gastronomiebranche. Die nunmehr acht Wochen dauernde Schließung der gastronomischen Lokale macht den Inhabern schwer zu schaffen. Vielen treibt es die Existenzangst in die Knochen. Und obwohl manche noch eine durchaus positive Einstellung behalten und die Flinte nicht ins Korn werfen möchten, sieht für einige der Ausgang aus der Krise ganz bestimmt nicht rosig aus.

Die meisten können und haben ein Hilfspaket beantragt. Ob die rund 9000 Euro aber tatsächlich bei allen so hilfreich ausfallen, ist ungewiss. Sicher hingegen ist, dass die Schulden, die sich bislang bei den Gastronomen angehäuft haben, nicht so einfach zu tilgen sein werden. Auch nicht mit einem extra saftigen Hilfspaket.

Sieht man sich das Engagement und die finanziellen Hilfen an, die großen Unternehmen zukommen, wenn die in der Klemme stecken, fällt die Unterstützung für die Kleinunternehmer einer ganzen Branche doch verhältnismäßig mager aus. Von einem sättigenden Portion kann nicht die Rede sein. Es bleibt zu hoffen, dass alle aus diesen Unzeiten eine Lehre ziehen und in Zukunft für alle ein gleich großes Stück vom Kuchen verfügbar ist.

