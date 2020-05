Einnahme-Ausfälle: Altenburg mit souveränem Krisenmanagement

Altenburg

Wer hätte das gedacht: Ausgerechnet inmitten der Corona-Krise erweist sich die wirtschaftliche Schwäche Altenburgs als Trumpf der Skatstadt. Zumindest als kleiner. Denn wer regulär schon wenig Steuern einnimmt, dem kann in einer Ausnahmesituation wie dieser auch nur vergleichsweise wenig wegbrechen. Folglich wundert es wenig, dass Altenburg derzeit relativ gut dasteht und die Liquidität der Verwaltung nicht gefährdet ist.

Frühe Haushaltsverfügung zahlt sich aus

OVZ-Redakteur Thomas Haegeler Quelle: Mario Jahn

Neben diesem Umstand ist das aber auch dem schnellen und umsichtigen Handeln von Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) zu verdanken. Denn bereits Mitte März und damit ganz am Anfang der heißen Krisen-Phase haben er und die von ihm geleitete Verwaltung besonnen und vorausschauend eine Haushaltsverfügung in Höhe von 1,5 Millionen Euro erlassen. Dank der Vorstufe zur Haushaltssperre gehen nicht nur alle Ausgaben Altenburgs über Neumanns Schreibtisch und können so einer erneuten und der Situation angepassten Prüfung unterzogen werden, sondern sie lassen sich so auch passgenau steuern. Zeigt sich im Laufe der Zeit, dass die Einnahme-Ausfälle geringer ausfallen als befürchtet, kann die Stadt mehr der ursprünglich geplanten Investitionen umsetzen. Wird das Loch hingegen größer, kann man weiter drosseln.

Anzeige

Auch das angekündigte Nachjustieren anhand der neuen Verordnung ist clever. Gibt diese doch bereits wichtige Hinweise auf künftige steuerliche Entwicklungen. Mit solchen Entscheidungen und mit seiner vornehmlich digitalisierten Kommunikation zeigt Neumann, wie Krisenmanagement gehen kann.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Thomas Haegeler