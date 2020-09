Einsatz für Fassaden, Schloss, Fachwerkhof: Diese Denkmal-Aktiven sind bühnenreif

Altenburg

Die Skatstadt vergibt erstmals keinen Denkmalpreis und ein Virus schreibt kräftig mit am Ablaufplan. Es war also von vornherein klar, dass die Denkmaltag-Eröffnungsveranstaltung zur Ehrung von privatem Engagement beim Erhalt historischer Gebäude diesmal eine andere sein wird. Doch Stadtverwaltung und Landratsamt haben sich trotzdem entschieden, an der Tradition festzuhalten. Einschließlich des damit verbundenen und überaus beliebten Marstallkonzerts, das seinen Namen selbst dann behält, wenn es wie jetzt zum zweiten Mal in Folge einen anderen Veranstaltungsort gibt.

Begrenzte Gästezahl

So waren die Gäste am Freitagabend in die Altenburger Brüderkirche eingeladen. Ihre Zahl wurde auf 250 begrenzt, obwohl das Gotteshaus gut und gern das Dreifach fasst, und die Jahre zuvor im Marstall auch regelmäßig rund 400 Zuschauer gezählt wurden. Viel wichtiger sei aber, dass die Veranstaltung unter Corona-Bedingungen überhaupt stattfindet, so Landrat Uwe Melzer und Oberbürgermeister André Neumann (beide CDU) unisono. Gleiches gelte für den Tag des offenen Denkmals selbst, der außer im Altenburger Land in ganz Thüringen 2020 an diesem Sonntag nur virtuell begangen werde. Beider Dank an all jene, die dies unter großem Aufwand und Beachtung aller Schutzmaßnahmen möglich machten, kam folglich von Herzen.

Kein Preis, aber Ehrung

Anerkennung von OB André Neumann (r.) für Frank Günther, Christine Mälzer (in Vertretung) und Axel Dietrich. Quelle: Mario Jahn

Mit gleicher Überzeugung verteidigte Neumann die Entscheidung, erstmals in der nun 23-jährigen Geschichte keinen nach dem Altenburger Ratsbaumeister Johann Georg Hellbrunn benannten Denkmalschutzpreis der Stadt zu vergeben. Die Regeln der Vergaberichtlinie und das Ausscheiden der Südstraße 14/16/18 aufgrund der Nichterfüllung einer formalen Anforderung dieser Richtlinie hätten die Jury so entscheiden lassen. Dies freilich bedeute keinesfalls eine Herabwürdigung der Leistungen der drei Privateigentümer, die jeweils für eine vorbildliche Fassaden-Instandsetzung mit einer Anerkennungsurkunde und einem Geldpreis in Höhe von 700 Euro, gestiftet von den Stadtwerken, geehrt wurden. Das sind: Der aus Altenburg stammende und jetzt in Dresden lebende Frank Günther, der sich für die Sanierung der Hempelstraße 7, des letzten noch unsanierten Gebäudes in diesem Areal, erwärmte; Inge Brauer, eine ältere Dame, die lange auf die Fassadeninstandsetzung ihres Hauses Wenzelstraße 12 sparte und sich damit einen Herzenswunsch erfüllte; und die Dietrich & Wirth GmbH aus Leipzig für die Wenzelstraße 35, wo sogar die fast 120 Jahre alte bauzeitliche Haustür restauriert wurde.

Eindrucksvoller Fachwerkhof

Landrat Uwe Melzer (l.) ehrte Roland Mehlig und Manuela Lange sowie Angelika und Thomas Just. Quelle: Mario Jahn

Zu denen, die sich mit überdurchschnittlich hohem ehrenamtlichen Engagement der Sache des Denkmalschutzes verschrieben haben, gehören gleichfalls zwei Vertreter des Landkreises. Zum einen die Familie Angelika und Thomas Just für die Instandsetzung und Erhaltung des Fachwerkhofes in Nischwitz Nr. 36, einem der bedeutendsten Zeitzeugen ländlicher Baukultur der Region aus dem 17. Jahrhundert.

Und zum anderen der Förderverein Renaissanceschloss Ponitz für die beispielgebende Revitalisierung des Schlosses, einem nach der Wende abbruchgefährdeten Gebäude. Landrat Uwe Melzer überreichte die Ehrung, die mit einer finanziellen Zuwendung von je 1000 Euro verbunden ist.

„Eine kleine Nachtmusik“ zur Untermalung

Ohne Pause und dem sonst gern genutzten Catering hob danach Gerald Krammer¸ Chordirektor am Theater Altenburg-Gera, in Vertretung von Kapellmeister Thomas Wicklein den Taktstock. Musiker des Philharmonischen Orchesters spielten unter anderem Mozarts beliebte Serenade „Eine kleine Nachtmusik“ sowie Werke von Rossini, Poulenc und Schostakowitsch.

Von Ellen Paul