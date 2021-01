Einsatz für die Allgemeinheit – Drei Feuerwehrleute im Altenburger Land im Porträt

Altenburg/Lehndorf/Meuselwitz/Göhren

Wenn ein Haus in Brand gerät oder nach einem Unfall eingeklemmte Personen befreit werden müssen, wenn Keller vollaufen oder bei Dorffesten mit angepackt werden muss, sind sie zur Stelle: Die hunderten ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Altenburger Land. Doch wer sind die Menschen, die sich ehrenamtlich für die Sicherheit anderer engagieren? Was bewegt sie, was treibt sie an? Und fühlen sie sich mit ihrem Einsatz für die Allgemeinheit entsprechend wertgeschätzt? Die LVZ stellt stellvertretend drei Kameradinnen und Kameraden aus dem Landkreis vor.

Ein Leben lang Feuerwehr : Steffi Heidel engagiert sich in Altenburg und Lehndorf

„Offiziell“, sagt Steffi Heidel, „bin ich erst mit meinem 16. Lebensjahr in die Einsatzabteilung in Burkersdorf eingetreten. Aber eigentlich bin ich schon mein ganzes Leben bei der Feuerwehr.“ Kein Wunder, stammt die 39-Jährige doch aus einer waschechten Feuerwehr-Familie. „Meine Mutti war seit Mitte der Achtziger stellvertretende Wehrleiterin in Burkersdorf, auch mein Papa war aktiv, da war es für mich selbstverständlich, dass auch ich mich in der Feuerwehr engagiere. Und außerdem liebe ich rote Autos“, schiebt sie schmunzelnd hinterher.

Anderen Leuten in Not helfen, am Ende eines Einsatzes wissen, dass man etwas Gutes getan hat, das habe sie schon zu ihren Anfängen immer gereizt, erklärt Heidel. „Mein Helfersyndrom ist stark ausgeprägt, ein Leben ohne Feuerwehr ist für mich eigentlich nicht vorstellbar.“

Entsprechend voll präsentiert sich ihr Terminkalender: Im Alltag ist sie als Sachbearbeiterin Feuerwehr bei der Stadt Altenburg tätig, mittwochs kümmert sie sich in Lehndorf um den Feuerwehrnachwuchs, donnerstags ist sie in Burkersdorf aktiv, alle zwei Wochen steht zudem freitags die Ausbildung bei der freiwilligen Wehr der Skatstadt auf dem Programm, wo sie sich als Einsatzkraft einbringt. Eine enorme Aufgabenfülle – aber auch eine, die sie mit Herzblut angeht: „Ich kann mein Hobby mit meinem Beruf verbinden, kenne zudem beide Seiten, das Ehren- und das Hauptamt. Das ist schon auch ein Glücksfall für alle Seiten“, ist sie sich sicher.

Angesichts des enormen Pensums kann es da durchaus mal passieren, dass die Familie zurückstecken muss. „Wenn der Pieper geht, ist die Mama erst mal weg“, weiß Steffi Heidel. In solchen Fällen kann sie sich allerdings auf das Verständnis ihres Mannes und der beiden Töchter verlassen. „Er hält mir den Rücken frei, die beiden Mädels sind zudem selbst in der Wehr aktiv. Alle drei haben eine große Akzeptanz für mein Ehrenamt“, betont sie.

Das ist aus ihrer Erfahrung auch in der Bevölkerung der Fall. „Vielen ist zwar oft nicht bewusst, dass es etwa in Altenburg neben der Berufs- noch eine freiwillige Wehr gibt, bei Einsätzen habe ich aber noch nie Probleme erlebt“, kann sie berichten. Im Gegenteil sei die Hilfsbereitschaft der Bürger oftmals sehr hoch, so etwa im vergangenen Jahr zum Großbrand des Vierseithofs in Drescha, als die Einsatzkräfte von Anwohnern etwa mit Getränken versorgt worden seien. Mitunter fehle manchen allerdings ein wenig das Fingerspitzengefühl. „Die Feuerwehr wird auch oft wegen Kleinigkeiten gerufen, etwa, wenn ein kleiner Ast auf der Straße liegt, den man auch selbst beräumen könnte“, weiß Heidel.

Mehr Unterstützung würde sie sich dagegen hauptsächlich von Seiten der Politik wünschen, insbesondere für die freiwilligen Kameradinnen und Kameraden. „Immerhin übernehmen die Ehrenamtler eine Pflichtaufgabe für viele Kommunen. Da wäre es schön, wenn etwa für eine bessere Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Ehrenamt gesorgt werden könnte.“

Glücksgriff Feuerwehr : Ronny Dölz-Petzold wurde auf Umwegen Kamerad

Hätte es die Wehrpflicht nicht gegeben – wer weiß, ob Ronny Dölz-Petzold jemals bei den Floriansjüngern gelandet wäre. „Mein Arbeitgeber hat mir damals gesagt: Wenn Du zum Bund gehst, bist du hier raus. Also musste eine Alternative her“, erinnert sich der 41-Jährige. Die Wahl hatte Dölz-Petzold am Ende zwischen einem Engagement beim Technischen Hilfswerk oder beim Katastrophenschutz. Er entschied sich für Letzteres – und damit war sein Ehrenamtsweg vorgezeichnet.

Seit 2000 engagiert sich der Meuselwitzer inzwischen bei der Feuerwehr, zunächst in Altenburg, seit 2004 in der Schnauderstadt. Die Liste seiner Karrierestationen ist lang: Dölz-Petzold kann auf Stationen als Jugendwart, stellvertretender Wehrführer und Verbandsführer verweisen. Am meisten Freude hat ihm dabei seine Arbeit mit dem Nachwuchs bereitet: „Es ist ein tolles Gefühl, jungen Leuten etwas beibringen zu können, ganz unabhängig von ihrem jeweiligen Hintergrund. Bei der Feuerwehr sind alle gleich, es ist ein Schmelztiegel der unterschiedlichsten Persönlichkeiten.“

Seine Aufgabe weiß Dölz-Petzold auch nach zwanzig Jahren noch zu schätzen, auch wenn die Entbehrungen mitunter hoch sind – für ihn und für seine Familie. „Wenn nachts um drei oder wenn man gerade am Geburtstagstisch sitzt der Alarm geht, bleibt man nicht einfach sitzen, sondern geht. Das ist auch eine Pflicht“, beschreibt er den Alltag als ehrenamtlicher Retter. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass sich unter den bis zu 120 Einsätzen im Jahr auch solche finden, die ihn noch lange danach beschäftigen. „An manchen Erfahrungen knaupelt man schon eine ganze Weile, der Job ist durchaus belastend“, weiß er. Gut, dass das Verständnis bei seiner Frau und den beiden Kindern da gegeben ist.

Das würde er sich – gerade mit Blick auf die Kollegen – auch von manchem Arbeitgeber wünschen. Zwar sei generell geregelt, dass ein freiwilliger Feuerwehrmann für Einsätze freigestellt wird. „Der Arbeitgeber kann dann den Ausfall von der jeweiligen Gemeinde zurückfordern“, schildert er das Prozedere. Dennoch könnte dieser Prozess aus seiner Sicht noch vereinfacht werden. „Manche Kameraden müssen die Ausfallzeiten nacharbeiten, andere nicht. Das könnte man einfacher über Geld regeln.“

Für Missmut, mitunter sogar Ärger sorgt bei Ronny Dölz-Petzold auch das sehr unterschiedliche Bild, das in der Bevölkerung über die Feuerwehr herrscht. „Wer uns schon mal gebraucht hat, weiß, was er an uns hat. Andere sehen uns dagegen oft als lästig oder sogar störend an“, spricht er aus Erfahrung. Trotzdem, pauschalisieren möchte er nicht: „Viele wissen mitunter auch gar nicht, was wir alles leisten.“

Doppeltes Engagement: Frank Eichhorn ist Feuerwehrchef – und Bürgermeister

Wenn es um das Thema Erfahrung geht, macht Frank Eichhorn so schnell niemand was vor: Seit 1977 ist der inzwischen 57-Jährige als Feuerwehrmann aktiv, als Jugendlicher streifte er erstmals die Einsatzkleidung über, damals noch bei der Schmöllner Wehr. „Dort war ich bis Anfang der Achtziger in der Einsatzabteilung aktiv, habe dann meine Frau kennen gelernt – und bin irgendwann aufs Dorf gekommen“, blickt er schmunzelnd auf seine Anfangstage zurück.

Dabei war sein Weg zu den Floriansjüngern zunächst gar nicht so geradlinig. „Ich habe damals viel ausprobiert, war in der AG Schießen, habe Schach und Fußball gespielt. Die Feuerwehr hat mich dann aber am meisten gereizt“, zeichnet er seinen Werdegang nach. Eine Entscheidung, die er nie bereut hat: „Jeder Tag ist anders. Wenn die Schelle geht, weißt du nie, was dich erwarte. Kein Einsatz ist wie der andere.“ Daran ändert auch die zusätzliche Planungsverantwortung nichts, die er als Ortsbrandmeister zu tragen hat. „Wenn wir aus dem Dorf rausfahren, wird erst einmal geschaut, von wo es qualmt. Dann beginnt man direkt mit der Checkliste: Von wo fahren wir an, von wo holen wir unser Löschwasser“, umreißt Eichhorn den typischen Einsatzablauf.

Wenn er etwas ändern könnte, sagt Frank Eichhorn, dann wäre das die finanzielle Ausstattung der Wehren, auch und gerade im ländlichen Raum. Eine Aussage, von der er selbst weiß, dass sie auf den ersten Blick ironisch wirken kann, sitzt er doch als Bürgermeister an einer der politischen Schaltstellen. „Ja, ich stehe in der Verantwortung, was den Haushalt angeht. Die nicht gerade rosige Finanzsituation macht mir selbst öfter Bauchschmerzen“, gibt er zu. Hier wünsche er sich noch mehr Unterstützung von Kreis und Land, „gerade was Investitionen in die Technik angeht“. Die müsse mehr und mehr auf die neuen Gegebenheiten angepasst werden. „Nach der Jahrtausendwende wurde viel auf den Hochwasserschutz ausgerichtet, dabei haben wir es jetzt mit längeren und vor allem trockeneren Sommern zu tun“, spricht er aus Erfahrung.

Trotz aller Widrigkeiten, an der Motivation für seinen ehrenamtlichen Einsatz ändert sich nichts, auch mit Blick auf die Debatte um etwaige Einsatzentschädigungen: „Man macht diesen Job nicht fürs Geld – sondern für sich und seine Nachbarn.“

