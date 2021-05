Einsatz für die Kameraden: Wohnwagen stehen auf Seecampingplatz Pahna in Flammen

Pahna

Großeinsatz für die Wehren im Norden des Altenburger Landes: Am Sonnabendvormittag rückten zahlreiche Kameraden aus der Pleißenaue, aus dem sächsischen Frohburg und Eschefeld, sowie der Berufsfeuerwehr Altenburg nach Pahna aus. Dort waren auf dem Seecampingplatz ein Wohnwagen in Brand geraten, die Flammen griffen in der Folge auf weitere Wagen über. Die Rauchsäule war weithin zu sehen.

„Um 10.37 Uhr ging der Alarm“, beschreibt der zuständige Kreisbrandmeister Jan Röder die Situation. Rund 70 Kräfte rückten in der Folge aus. Vor Ort gestaltete sich der Einsatz schwierig. „Zum einen musste die Löschwasserversorgung über den nahen See gesichert werden, zum anderen befanden sich in den brennenden Wagen auch insgesamt 20 Flüssiggasflaschen, die während der Löscharbeiten explodierten, was den Einsatz nicht ganz ungefährlich gemacht hat.“

Gegen 11.30 Uhr waren die Flammen schließlich unter Kontrolle gebracht. Insgesamt sieben Wohnwagen sowie ein Pkw fielen dem Feuer zum Opfer. Verletzt wurde laut Kreisbrandmeister Röder glücklicherweise niemand. Was genau die Ursache des Brandes war, muss nun geklärt werden. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

Von bfi