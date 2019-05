Altenburg

Ein 30-Jähriger ist am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung in Altenburg schwer verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Gera auf OVZ-Anfrage bestätigte, sei es in der Albert-Einstein-Straße zu dem handfesten Zwist zwischen dem 30-Jährigen sowie einem 33-Jährigen gekommen. „Dabei wurden auch ein Pfefferspray sowie ein Messer eingesetzt“, so die Sprecherin. Bei beiden Beteiligten handelt es sich um Deutsche. Dem Jüngeren der beiden seien mehrere Stichverletzungen zugefügt worden. „Schwer verletzt wurde er mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen“, so die Sprecherin weiter. Zu den genauen Verletzungen, sowie zur Ursache der Auseinandersetzung konnte die Polizei vorerst keine Angaben machen.

Augenzeugen zufolge eilte die alarmierte Polizei mit einem größeren Aufgebot zum Ort des Geschehens. Im Bereich der Einsteinstraße wurden weiträumige Absperrungen eingerichtet.

Von Jörg Wolf