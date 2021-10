Einsturz: Nach großem Feuerwehreinsatz ist nun die Baubehörde vor Ort

Altenburg

Nach dem Großeinsatz der Altenburger Feuerwehren am Sonntagabend schrillen die Alarmglocken bei der Bauordnungsbehörde. Offenbar war es Glück, dass bei dem Einsturz der Zwischendecke in dem Innenstadthaus niemand verletzt wurde. Das Objekt ist derzeit eine Baustelle, die zum Unglückszeitpunkt allerdings verwaist war. Die Stadtverwaltung unterzieht die Baustelle nun einer eingehenden Prüfung.

Wie berichtet, wurden am Sonntag gegen 17.40 Uhr alle verfügbaren Altenburger Feuerwehrleute sowie Rettungswagen und Polizei mobilisiert, weil in der Rettungsleitstelle mehrere Notrufe eingegangen waren. Zeugen hatten am Pauritzer Platz einen lauten Knall gehört und außerdem an dem Haus Auf den Röhren 18 eine vermeintliche Rauchwolke gesehen, die sich erst später als Staubwolke entpuppte. Anrufende und Rettungskräfte gingen zunächst von einer Explosion aus. Die Feuerwehr prüfte das Objekt, das unter anderem mit massiven Bautüren gegen ungebetene Gäste gesichert ist, und konnte im Inneren keine Personen oder gar Verletzte entdecken.

Deckeneinsturz hat behördliches Nachspiel

Nun, nachdem sich der Staub wieder gelegt hat, folgt das behördliche Nachspiel des Deckeneinsturzes. „Es wurde ein bauaufsichtliches Verfahren eingeleitet“, teilte Rathaussprecher Christian Bettels mit. Ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung habe sich vor Ort ein erstes Bild gemacht. „Es wurde die vorläufige Einstellung der Bauarbeiten verfügt.“ Ob Baugenehmigung oder Denkmalschutzerlaubnis vorliegen, dazu wollte der Sprecher „aus rechtlichen Gründen“ keine Angaben machen.

Das betroffene Gebäude ist ziemlich prominent. Es handelt sich um das historische Röhrenmeisterhaus. Ein barockes Wohnhaus aus dem Jahr 1706, in dem im 18. und 19. Jahrhundert der Hofröhrenmeister residierte. Der war für die Versorgung des Schlosskomplexes und -gartens mit Wasser aus der Blauen Flut zuständig, das über hölzerne Röhren nach oben gepumpt wurde. „Das Haus entstand noch vor dem Bau von Orangerie und Teehaus“, schildert Altenburgs oberster Denkmalschützer Jürgen Fröhlich. Bei der Dachkonstruktion handele es sich zudem um eines der frühesten Mansarddächer in ganz Thüringen.

Jürgen Fröhlich engagierte sich gegen den Abriss

Entsprechend engagiert hatte sich Jürgen Fröhlich 2014 ins Zeug gelegt, um das Gebäude vor dem akut drohenden Abriss zu retten. Der Chef der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt fand Unterstützer in Goldschmiedemeister Matthias Jahn, Zimmerer-Meister Ralf Kluge und im inzwischen verstorbenen Veranstaltungsmanager Jörg Matzke. Die drei übernahmen das Haus zum symbolischen Preis, sicherten das Dach, um weiterem Verfall vorzubeugen.

Dieses Foto entstand 2014 im angebauten Treppenhaus des Röhrenmeisterhauses – mit den damaligen Eigentümern Matthias Jahn und Ralf Kluge. Quelle: Frank Schmidt

„Es ging damals darum, das Haus über die schwierigen Zeiten zu retten, bis sich Interessenten finden, die es erwerben und mit einem Konzept für sich nutzen“, blickt Ralf Kluge am Dienstag zurück. Das ist nun geschehen: Das Röhrenmeisterhaus sei vor etwa einem halben Jahr verkauft worden, berichtet Ralf Kluge. „An junge Leute mit handwerklichem Hintergrund, die es wieder komplett herrichten wollen.“

Zunächst einmal steht den neuen Eigentümern jedoch ein längerer Behördenweg bevor.

Von Kay Würker