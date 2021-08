Einsturzgefährdetes Haus in Schmölln ist weg – Brücke wieder frei

Schmölln

Das einsturzgefährdete Haus in der August-Bebel-Straße ist weg. Das in Privatbesitz befindliche Gebäude wurde abgetragen und entsorgt, damit sind sowohl die monatelang gesperrte Brücke als auch die Straße wieder frei, die wegen der Gefahr seit Ende März voll gesperrt werden mussten. Vor allem der letzte Winter hatte dem Gebäude stark zugesetzt, Nässe war durch Dach und Wände eingedrungen, wodurch der Frost weitere Schäden anrichten konnte. Dieser extreme Zustand hatte den Eigentümer, einem Mann aus Gelsenkirchen, bewogen, das Haus an die Stadt zu verkaufen – für einen Euro. Zuvor wollte der Besitzer noch einen mittleren fünfstelligen Betrag haben.

Weitere Sperrungen in Schmölln

„Es ist höchst ärgerlich, dass hier der Privateigentümer seit Jahren seiner Unterhaltungspflicht nicht nachgekommen ist“, hatte Bürgermeister Sven Schrade (SPD) erklärt. Nun sei er froh, dass der Kauf durch die Stadt Schmölln abgewickelt werden konnte. In anderen Fällen gelinge ihm dies nicht.

Mit den Straßensperrungen in der Sprottestadt geht es allerdings munter weiter. Seit Donnerstag ist die B 7 in der Ronneburger Straße voll gesperrt – bis Ende Oktober. Dort muss ebenfalls ein altes Haus abgerissen werden, um an dieser Stelle die Bundesstraße zu verbreitern.

Von Jens Rosenkranz