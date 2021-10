Einsturzgefahr und Kostenexplosion: Wie die Altenburger Spielewelt dennoch gebaut werden kann

Altenburg

Die geplante Altenburger Spielewelt bekommt Risse. Und zwar im wahrsten Wortsinn. Denn im Inneren des denkmalgeschützten Josephinums, in das das Prestige-Projekt hineingebaut werden soll, bröckelt es. Neben der durch ein Gutachten belegten Einsturzgefahr gibt es aber noch ein anderes Problem: explodierende Kosten. Diese liegen schon jetzt etwa 40 Prozent über den im Sommer 2020 kalkulierten 18,3 Millionen Euro. Dennoch muss beides nicht zwangsläufig das Aus für die Spielewelt bedeuten, wie die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema zeigen.

Was ist konkret einsturzgefährdet?

Die Putzschale der Kuppel über dem Treppenhaus. Laut eines im Vormonat erstellten Gutachtens des Instituts für Steinkonservierung, das vom Denkmalschutz der Länder Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Thüringen betrieben wird, sind Teile des Putzes und der darauf befindlichen Stuckrosetten „bereits abgestürzt oder hängen lose“. Mit jedem sich lösenden weiteren Teil „erhöht sich die Instabilität der gesamten Putzschale“, heißt es.

Auflösungserscheinungen: Teile der Putzschale über dem Treppenhaus im Josephinum sind bereits abgestürzt oder lose, was die Kuppel instabil macht. Quelle: Mario Jahn

Zudem sind Teile der Kuppel „durch bauschädliche Salze“ belastet, wie der Gutachter schreibt. „Die Salzbelastungen werden neben den Rissbildungen, korrodierenden Aufhängungen, Schäden an der Tragkonstruktion etc. die Schädigung von Putz und Stuck beschleunigen und die Gefahr weiterer Abstürze von Kuppelteilen erhöhen.“ Unklar ist indes der Zustand der Tragkonstruktion der Kuppel, weil er zum Ortstermin im August „nicht inspiziert werden“ konnte.

Was ist die Ursache?

An einem Teil der Kuppel sind die Schäden bereits enorm. Quelle: Mario Jahn

Offenbar Nässe. So sind die bauschädlichen Salze „aller Wahrscheinlichkeit auf Undichtigkeiten (evtl. auf frühere, bereits behobene Undichtigkeiten) der Dachhaut zurückzuführen“, heißt es im Gutachten. In Verbindung mit dem Kalkmörtel des Putzes und dem Gips des Stucks hat die Feuchtigkeit wohl einen chemischen Prozess in Gang gesetzt, wodurch sich das Bindemittel auflöst und bloßer Kalkstaub gen Boden rieselt.

Wie schnell muss gehandelt werden?

Sicherungsarbeiten sollten „umgehend“ erfolgen, erklärt der Gutachter. Schon allein, „um eine Verkehrsgefährdung von Besuchern des Bauwerks auszuschließen“. Aber auch, um den Schaden (siehe oben) nicht weiter voranzutreiben und damit zu riskieren, dass noch größere Teile der Kuppel beschädigt werden und diese dann für sehr viel Geld erneuert werden muss.

Die Reste des sich durch Nässe auflösenden Bindemittels rieseln als feiner Staub ins Treppenhaus und bleiben dort liegen. Stürzen weitere Teile ab, können diese auch dort Schaden anrichten. Quelle: Mario Jahn

Was treibt die Kosten?

Hauptgrund für die nach Berechnungen mehrerer Architekten von September 2020 um 30 bis 50 Prozent gestiegenen Kosten für die Spielewelt im Josephinum sind die galoppierenden Preise. So liegt der vom Bundesamt für Statistik veröffentlichte Baupreisindex, der die realen Kosten für konventionelle Neubauten (auch in Altenburg soll neu angebaut werden) darstellt, aktuell etwa 15 Punkte oder rund 13,5 Prozent höher als vor einem Jahr.

Hinzu kommen von der IHK erhobene Preissteigerungen bei Rohstoffen zwischen 15 und 170 Prozent, höhere Kraftstoffkosten plus steigende Inflation und Löhne. Alles in allem liegen die Kosten im Durchschnitt der Modellrechnungen derzeit nicht mehr bei 18,3 Millionen Euro, sondern bei rund 25,5 Millionen Euro. Selbst wenn das Land hier weiter großzügig fördert, würde der Eigenanteil der Stadt schon dadurch von derzeit drei auf knapp 4,5 Millionen Euro steigen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Leistungen für den Bau nicht jetzt, sondern erst Ende 2023 vergeben werden sollen und bis dahin nicht mit sinkenden Preisen zu rechnen ist.

Bis auf abblätternde Farbe und einige kleinere Schäden sieht es im Inneren des Josephinums ganz gut aus. Ähnliches gilt für die Fassade. Durch Restaurierung der Putze und weitere Maßnahmen sieht Bauamtschefin Livia Maria Andreas (kl. Bild) enormes Sparpotenzial. Quelle: Mario Jahn

Ist die Spielewelt damit am Ende?

Nicht unbedingt. Zum einen, weil man entweder das Raumkonzept oder die Anlage der Spielewelt überdenken und kostengünstiger planen kann. „Wir müssen schauen, dass wir mit dem angegebenen Kostenrahmen die Sanierung des Bestands hinbekommen“, sagt Altenburgs Bauamtschefin Livia Maria Andreas. „Es geht um eine Optimierung des Entwurfs, bei dem keine unnötigen Treppen oder Fluchtwege geplant werden.“ Zum anderen, weil es laut Andreas Einsparpotenziale gibt, die nicht nur die Auflagen des Denkmalschutzes erfüllen, sondern diesen sogar als „Zugpferd“ nutzen.

Auch mit einem geänderten Raumkonzept ließe sich Geld für die Spielewelt sparen, mit der Oberbürgermeister André Neumann (CDU) ab 2026 jährlich 70.000 Besucher nach Altenburg locken möchte. Quelle: Mario Jahn

Wie lässt sich bei der Sanierung mit dem Denkmalschutz sparen?

Zuvorderst geht es Andreas darum, „bestehende Putze zu restaurieren“. Indem man nicht alles abschlage und neu mache, ließen sich Kosten senken. Vor allem bei großen Innenflächen, aber auch bei Fassaden, deren Schäden laut Gutachten überschaubar sind, sieht die Fachfrau einige Möglichkeiten – „in enger Abstimmung mit Restauratoren“. Daneben geht es der Bauamtschefin darum, die Feuchtigkeit zu reduzieren. „Mit Strahlungswärme tragenden Flächen zu arbeiten, ist einfacher und kostengünstiger als eine Vollklimatisierung der Luft“, sagt sie. „Durch diese Aktivierung der Massivbauweise des Gebäudes lässt sich sehr viel sparen.“

