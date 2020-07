Wegen der Zunahme des Schwerlastverkehrs durch den Meuselwitzer Ortsteil Gröba hat Vize-Bürgermeister Klaus-Peter Liefländer (UWG) ein Fahrverbot für Lkw vorgeschlagen. Auch weil die Stadtverwaltung weitere Schäden an den ohnehin bereits ramponierten Straßen befürchtet.

Einwohner beschweren sich über Laster in Gröba – kommt nun ein Fahrverbot?

Verkehrsbelastung - Einwohner beschweren sich über Laster in Gröba – kommt nun ein Fahrverbot?

Verkehrsbelastung - Einwohner beschweren sich über Laster in Gröba – kommt nun ein Fahrverbot?