Eis-Cafés im Altenburger Land öffnen wieder – mit neuen Angeboten und steigenden Preisen

Altenburg/Schmölln

Es ist ein Lichtblick, im Wortsinn. Nach wochenlanger wolkenverhangener Trübseligkeit wärmt wieder Sonnenschein die Sitzmöbel unter freiem Himmel – und pünktlich zu diesen gefühlten ersten Frühlingstagen öffnen auch die geschmackvollen Ausflugsziele. Die Eis-Saison hat begonnen. Und wo noch geschlossen ist, laufen Vorbereitungen für eine Eröffnung in Kürze. Die OVZ hat sich im Landkreis umgeschaut und eine Auswahl eiskalter Angebote zusammengestellt.

Eis & Café: Neueröffnung am Weibermarkt

Ganz neu aufgestellt hat sich das Team um Katharina Langhof-Zintl. Ihre Gastronomie-Adresse am Altenburger Weibermarkt hieß vergangenes Jahr noch Blue Ice, am Montag folgte die Neueröffnung als Eis & Café. Der Name ist Programm: „Wir können mehr als Eis, haben jetzt auch Torten und Kuchen und ein kleines Speisenangebot, zum Beispiel für ein Frühstück“, schildert Inhaberin Katharina Langhof-Zintl. Ab März soll es gelegentlich Cocktail- oder Themenabende geben. Möglich wird das durch den soeben abgeschlossenen Innenausbau. Neben dem Freisitz, der in voller Größe voraussichtlich Ende März öffnet, können Gäste nun auch in einen Café-Raum mit knapp 40 Plätzen einkehren.

Eine Hauptrolle im Eis & Café spielt natürlich das Eis. Im Straßenverkauf kostet eine Kugel 1,20 Euro. Die Empfehlung der Chefin: Milchreis-Eis mit Zimt. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr. Der Betrieb am Valentinstags-Montag war eine Ausnahme.

Personal gesucht

Eine Ausnahme hat am Montag auch Denis Doimo gleich gegenüber gemacht. Sein Eiscafé Venezia startet normalerweise ebenfalls erst am Dienstag in die Woche, doch weil just am Sonntag die Saison-Eröffnung anstand, hat er gleich durchgezogen. Der Freisitz bleibt erst mal noch geschlossen, aber die Gäste können sich reinsetzen – oder den Straßenverkauf nutzen. 1,30 Euro kostet dort die Kugel Eis, zehn Cent mehr als im Vorjahr, sagt Doimo und erklärt das mit den erheblich gestiegenen Preisen für Energie und Milch.

Die Zeiten für Eiscafé-Betreiber sind schwieriger geworden. Daran haben auch die Corona-Folgen eine Aktie. Viele Gastronomie-Beschäftige haben sich aus der von Lockdowns gebeutelten Branche zurückgezogen, sich andere, wägbarere Jobs gesucht. Deshalb fehlt es nun auch Denis Doimo an qualifiziertem Personal – er sucht Verstärkung und ist mit diesem Engpass nicht alleine. Geöffnet ist bei ihm dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr. Am 24. März, kündigt der Venezia-Chef an, werde er den Europatag des Eises mit einer neu kreierten frostigen Spezialität zelebrieren.

Das Eis wird teurer

Gar nicht erst dichtgemacht hat die Eismarie in der Altenburger Wallstraße. Das Geschäft ist auf DDR-typisches Softeis in täglich zwei verschiedene Sorten spezialisiert und erfüllt Kundenwünsche derzeit mittwochs von 10 bis 17 Uhr sowie freitags und sonntags von 11 bis 17 Uhr. Ab März soll auf dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr verlängert werden, teilt Inhaberin Jessica Burkhardt mit.

Das Softeis ist im Vergleich zu 2021 etwas teurer geworden: Die kleine Portion kostet jetzt 2 statt 1,50 Euro und die große 3 statt 2,50 Euro. Während im Februar nur mittwochs, freitags und sonntags geöffnet ist, kann ab März von dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr eiskalt geschleckt werden. Jeden Freitag ist „Wunscheistag“.

Warten auf den März

Noch etwas Geduld ist hingegen auf den Teichterrassen am Großen Teich gefragt, wo der Eis-Betrieb noch bis März ruht. Betreiber Angelo Antoniolli vom Parkhotel Altenburg rechnet damit, dass die Kugel Eis etwas teurer wird – wie viel konkret, stehe aktuell aber noch nicht fest.

Auch die Eisfabrik Gößnitz am Markt hält nach eigenen Angaben derzeit noch Winterschlaf, das Bravo-Eiscafé in der Dorfstraße in Vollmershain verkündet seinen Saisonstart für den 1. März. Geplant ist, dann dienstags bis samstags von 14 bis 22 Uhr sowie sonntags von 12 bis 20 Uhr zu öffnen. „Wir hoffen, dass wir dann alle Gäste ohne Einschränkungen empfangen dürfen“, erklärt Inhaberin Ines Brauer.

Eine Wiedereröffnung gegen Mitte März avisiert Jens Lehmann vom Eiscafé Rositz. Zunächst dann nachmittags ab 14 Uhr. Sein Lokal in der Karl-Marx-Straße ist seit 35 Jahren eine Traditionsadresse für gefrostete Gaumenfreuden – 2007 übernahm er es vom Vorbesitzer. „Unser Eis schmeckt wegen der alten Rezepturen noch wie zu DDR-Zeiten“, sagt Lehmann. Für einen Euro pro Kugel hat er die Leckerei bislang auf die Straße verkauft – und will das beibehalten, „so lange es noch geht“.

Strandcafé Pahna wird umgebaut

Wer seine Schleckerei gleich mitnimmt, wird am Strandcafé Pahna schon fündig Bei schönem Wetter können Eisliebhaber an den Wochenenden auf dem Zeltplatz bereits aus 14 Sorten wählen. Geöffnet hat dann allerdings nur der Straßenverkauf, wo neben Eis auch Kaffee und Kuchen angeboten werden. Das Café selbst wird momentan komplett umgebaut. Mit der Wiedereröffnung rechnet Betreiber André Ohneberg erst im Mai. 1,50 Euro kostet die Kugel Eis zum Mitnehmen aktuell. „Wir entscheiden operativ, ob wir in diesem Jahr die Preise anheben müssen. Zur Zeit verkaufen wir noch Restware.“

Die beliebtesten Sorten bei den Kindern sind blaue Zuckerwatte und Bubble Gum Marshmallow. Die Erwachsenen bevorzugen Vanille-Erdbeer und gesalzenes Karamell. André Ohneberg geht davon aus, dass mit Beginn der Zeltsaison im Mai auch der Eisverkauf wieder täglich angeboten werden kann. Im vergangenen Jahr hat er die Verpackungen im Straßenverkauf auf essbare Materialen umgestellt. Eis-Fans können ihre Becher und Löffel gleich mitessen.

In Schmölln schmeckt’s nach Mallorca

Katrin Senfs Eisdiele Janny’s Eis am Schmöllner Markt ist bereits am Sonntag in die Saison gestartet. Geöffnet ist ab jetzt täglich, erst mal zwischen 13 und 17 Uhr. „Es kann allerdings mal ein oder zwei Tage im Februar geben, an denen wir nicht aufhaben“, berichtet Katrin Senf. Rund 28 Eissorten gibt es bei ihr, ein Mix zwischen Milcheis und Fruchteis, auch vegane Alternativen sind im Angebot. Eine Kugel kostet 1,30 Euro. Und pünktlich zum Saisonbeginn gibt es neue Sorten. Ein Höhepunkt aus Sicht der Chefin: „Ab Dienstag haben wir mallorquinisches Mandeleis, übrigens auch vegan.“ Wem also in den nächsten Tagen schon wieder Regen aufs Gemüt schlägt, kann in Schmölln den mediterranen Frühling kosten.

Von Kay Würker, Dana Weber, Vanessa Gregor, Maike Steuer