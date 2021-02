Eiskalte Überraschung: Am Altenburger Markt entsteht ein neues Eiscafé

Altenburg

Kaum etwas wird jedes Jahr so sehnsüchtig erwartet wie das erste Eis zu den ersten warmen Strahlen. Diesmal ganz besonders, denn das überraschende Frühlingsintermezzo mitten im Februar war Balsam für die von Corona geschundene Seele und entsprechend lang vor allem am vergangenen Wochenende die Schlange vor jedem Eis-Geschäft. In der Altenburger Innenstadt sah man sie in bisher nie erlebtem Ausmaß beispielsweise vor der „Eismarie“ in der Wallstraße, vor der Bäckerei Hennig am Kornmarkt und natürlich vor dem „Venezia“ am Markt. Nur das unweit davon gelegene „Blue Ice“ schien den Start in die neue Saison verschlafen zu haben. Schien, denn beim Blick durch die Fensterscheibe ist schnell klar: Hier wird in absehbarer Zeit kein Eis mehr verkauft, denn das Geschäft ist komplett leergeräumt. Nur ein paar Kabel schauen aus den Wänden.

„Ich bin 66 Jahre und Altersrentner“

„Ja, wir haben zugemacht“, bestätigt Betreiber Bernd Köhler. „Ich bin 66 Jahre und Altersrentner.“ Außerdem sei die aktuelle Situation bekanntlich nicht gerade förderlich für ein Geschäft. Mehrfach seien Polizei und Ordnungsamt nach dem ersten Lockdown gekommen und hätten ihn zur Schließung aufgefordert, obwohl der Straßenverkauf erlaubt gewesen sei. Völlig unnötig habe er eine gesamte Tagesproduktion vernichten müssen (die LVZ berichtete). Mehr gebe es jedoch nicht zu sagen, entscheidet Köhler und lässt alle weiteren Fragen unbeantwortet.

Das war’s erst einmal. Das „Blue Ice“ ist leergeräumt, mittlerweile ist auch der himmelblaue Schriftzug verschwunden. Über die künftige Nutzung möchte der neue Eigentümer momentan noch nicht reden. Quelle: Mario Jahn

Fragen gibt es zuhauf, denn in Altenburg brodelt mittlerweile die Gerüchteküche. Es habe eigentlich schon ein Nachfolger in den Startlöchern gestanden, heißt es, doch der bisherige Eigentümer habe das Haus Markt 22 verkauft und der neue Besitzer dem „Blue Ice“ gekündigt. Denis Doimo, Inhaber des Eiscafés „Venezia“, bestätigt, die Immobilie kürzlich erworben zu haben, weist aber zugleich die Kündigung des Mitbewerbers entschieden von sich. „Herr Köhler hätte weitermachen können, doch er wollte nicht.“ Was nun aus dem leerstehenden Geschäft werden soll, wollte Doimo zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Es gebe zwar ein Konzept, aber das sei noch nicht spruchreif.

Gleichwertiger Ersatz für das „Blue Ice“

Für die Altenburger City indes ist die Schließung von „Blue Ice“ ein herber Verlust, denn das Eiscafé war sehr beliebt und der Freisitz in der warmen Jahreszeit meist voll besetzt. Doch es naht bereits mehr als gleichwertiger Ersatz. Im lange Zeit von der Confiserie „Arko“ und zuletzt vom Landesverband von Bündnis 90/Die Grünen genutzten Geschäft am Weibermarkt 17 entsteht ein neues Eiscafé mit Innen- und Außengastronomie. Die Bauarbeiten sind bereits in vollem Gange. „Wir wollen es in der Tradition vom Blue Ice fortführen, denn da hängt ja das Herzblut von Herrn Köhler dran“, so Katharina Langhof-Zintl, Geschäftsführerin der „Mein Café Haus“ GmbH Regis-Breitingen, die auch das beliebte Café „Domizil“ auf der unteren Marktseite betreibt.

Man sei bereits seit langem mit Bernd Köhler in Gespräch gewesen, um sein Eiscafé weiterzuführen. Nun hat es sich zwar etwas anders ergeben, müsse in das neue Objekt ordentlich investiert werden, doch es überwiege die Freude angesichts einer sinnvollen Aufgabe in der aktuell schwierigen Situation für die Gastronomie. Geplant ist, wenn baulich alles gut läuft, eine Eröffnung im Frühsommer. Unsicher sei man sich nur noch über den Namen. Im Gespräch sind derzeit drei Varianten: Blue Ice, Eiscafé am Weibermarkt oder Polar-Eisdiele. Die Altenburger könnten gern bei der Entscheidung helfen, so Katharina Langhof-Zintl.

Von Ellen Paul