Altenburg

Die Sommerhitze lässt nicht nur Menschen schnaufen, auch Tiere sehnen sich nach Abkühlung. Zum Beispiel die Stachelschweine im Altenburger Inselzoo. Kein Problem für die Mitarbeiter dort, die auf heiße Tage gut vorbereitet sind. Als erfrischende Leckerei zwischendurch servierten sie Obst- oder Gemüsestückchen im Eismantel. Auch die Rhesusaffen und Nasenbären wurden entsprechend bewirtet. Das Futter wird zudem öfter in kleineren Portionen gegeben, damit es nicht verdirbt und es gibt natürlich viel frisches Wasser.

In den Aquarien werden Eis-Akkus genutzt, um das Wasser zu kühlen. Außerdem werden die Käfige und Volieren leicht gewässert, um den Tieren eine Abkühlung am Boden zu ermöglichen. Und auch für die Pfleger gibt es ab und an ein Eis. „Die Tiere leiden genauso unter der Hitze wie wir“, erklärt Zoo-Leiterin Ingrid Kipping die Situation. Zu erkennen ist das auch an den Reaktionen der Tiere: Sie ziehen sich zurück in schattige Teile ihrer Gehege und vermeiden unnötige Bewegungen.

Badespaß für die Tierheim-Hunde

Im Altenburger Tierheim stehen vor allem die Hunde im Fokus, denen es im Freigehege warm wird. „Wir haben einen Pool aufgestellt und lassen sie dort einzeln schwimmen“, schildert Mitarbeiter Markus Hüfler. „Außerdem haben sie große Wasserschalen zum Reinlegen im Zwinger. Die Katzen genießen unterdessen ihr schattiges Plätzchen auf den kühlenden Fliesen, „und die Kleintiere haben unseren kühlsten Raum“, so Hüfler.

Von Leonie Warlich und Kay Würker