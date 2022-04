Schmölln

Neues Leben in alten Mauern: In Schmölln soll mit dem Geld aus dem Kohlefördertopf nicht nur das Tatami weiter aufgewertet werden (die LVZ berichtete). Zeitgleich wurde im Herbst dem Stadtrat eine weitere Idee vorgebracht: Das „El Botón“, zu deutsch „der Knopf“. Die Projektskizze zum Vorhaben wurde im Rahmen des Tatami-Besuches auch den beiden Staatssekretärinnen Katharina Schenk und Katja Böhler vorgestellt. Die zeigten sich interessiert an dem Wunsch der Stadt, Kulturhalle, Orte für gemeinsames Arbeiten und Erlebniswelt unter einem Dach zu vereinen. Gleichzeitig geht es dabei auch um ein Stück Geschichte der Stadt, denn der mögliche Standort ist besonders.

Viel versprechendes Grundstück in zentraler Lage

Gefunden wurde der nun in der Crimmitschauer Straße, in zentrumsnaher Lage. Hier steht die alte Knopffabrik Hermann Donath. Zwar in sanierungsbedürftigem Zustand, doch die Reaktivierung dieses etwa 19 000 Quadratmeter großen Grundstückes wäre ein entscheidender Impuls für die Stadtentwicklung, teilte am Freitag die Metropolregion Mitteldeutschland mit, die sich im Rahmen einer Potenzialstudie zur Industriekultur mit der Knopffabrik befasst hat.

Die alten Gebäude sollen weitestgehend erhalten bleiben, das Gelände zu einem kulturellen Anker werden. Voraussetzung ist ein positiver Abschluss der Kaufverhandlungen mit den jetzigen Besitzern, einer Erbengemeinschaft. Seitens der Stadt hat man bereits im Herbst beschlossen, die Förderanträge für das Tatami und das „El Botón“ gleichwertig zu behandeln und einzureichen. Integriert werden soll dort auch das Knopfmuseum.

Zielgruppe des Vorhabens, dessen mögliche Kosten noch nicht bekannt sind, sind beispielsweise Besucher und Besucherinnen der Region. Für Festlichkeiten gebe es die Eventhalle, Gründer und Gründerinnen sollen mit dem sogenannten Urban Creative Hub, dem Orte für gemeinsames Arbeiten, angesprochen werden.

Noch allerdings ist das Zukunftsmusik. Ebenso, ob und wie viel Geld es aus dem Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen für Schmölln gibt. 90 Millionen gehen in den Landkreis Altenburger Land. Für das Tatami zumindest würde es, im Idealfall, 7,5 Millionen Euro geben.

Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen Das Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen entstand im Rahmen des geplanten Kohleausstieges und soll deren Folgen in den betroffenen Regionen abmildern. Dafür erhalten die Gebiete der Braunkohleförderung bis zum Jahr 2038 unterschiedliche finanzielle Förderungen und Finanzhilfen. Bis zu 14 Milliarden Euro sollen dafür zur Verfügung gestellt werden, das Altenburger Land als ehemaliges Braunkohlerevier soll davon bis zu 90 Millionen erhalten. Die geförderten Projekte müssen einen Mehrwert für die Region haben und laut Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz im „Einklang mit dem Gesetz, aber auch mit den Leitbildern und regionalen Entwicklungskonzepten der Länder“ stehen. Die fünf Pilotprojekte im Altenburger Land sind ein Industriepark Altenburg/Windischleuba, ein Bildungs- und Dienstleistungscenter, der Ausbau der touristischen Infrastruktur am Haselbacher See, ein Reallabor am Nobitzer Flughafen zur „Mobilität der Zukunft“ sowie ein Zukunftsinkubator im Ensemble Hospitalplatz Altenburg.

Von Vanessa Gregor