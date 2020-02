Geht alles mit rechten Dingen zu beim geplanten Elefantenpark im Starkenberger Ortsteil Kostitz? Das wollen Tierschützer aus Bayern wissen, die sich per Presseinformation an die Öffentlichkeit wenden. Zeitgleich gehen vor Ort beim Zirkus Africa Behördenmitarbeiter am Mittwoch dieser Frage nach.