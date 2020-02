Elektromobilität: Hat das Altenburger Land Watt zu bieten?

Altenburg

Das ist doch mal eine abgefahrene Nachricht: Die Zahl der Elektroautos im Altenburger Land ist um rund ein Drittel gestiegen. Binnen eines Jahres. Nahezu blitzartig. Ein Erfolg für die Umwelt und die neue Art zu reisen. So ließe sich die jüngste Kfz-Zulassungsstatistik aus dem Landratsamt deuten – oder auch ganz anders: Die Elektromobilität ist im Altenburger Land noch immer eine Randerscheinung. Nur 0,1 Prozent der im Landkreis zugelassenen Fahrzeuge sind reine Stromer. Begegnungen mit dieser Art sind fast so selten wie Wolfssichtungen, das spannungsgeladene Fahren elektrisiert nur Freaks und Firmen-Flotten-Führer.

OVZ-Redakteur Kay Würker. Quelle: Mario Jahn

Harte Zahlen, weiche Interpretationen

Das ist das Bemerkenswerte an Statistiken: Die an sich harten Zahlen bieten viel Raum für weiche Interpretationen. Zu den harten Fakten gehört, dass die öffentlichen Lademöglichkeiten für E-Autos im Altenburger Land recht übersichtlich gestreut sind. Die Karte der Bundesnetzagentur offenbart – ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit amtlichem Anstrich – lediglich an der Autobahn 4 ein paar Schnellladesäulen für eilige Elektrofahrer. Normalladepunkte gibt es ansonsten in Schmölln sowie an einer Hand voll Punkten in Altenburg, wobei die Ladesäule am Kornmarkt sehr oft belegt ist. Am Roßplan sind die Chancen auf eine freie Steckdose höher, dafür muss aber ein Tiefgaragen-Parkticket gezogen werden. Seit November hat auch Meuselwitz Watt zu bieten, mit der ersten öffentlichen Ladesäule der Stadt an der Schnaudertalhalle. Immerhin.

Landkreis wäre für Stromer genau richtig

Von einem flächendeckenden Angebot kann im Landkreis aber keine Rede sein. Wer nicht in der eigenen Garage laden kann oder wegen größerer Distanzen auf Unterwegsladungen angewiesen ist, stößt als Elektromobilist an Grenzen. Dabei wäre gerade der ländliche Raum das perfekte Habitat für Stromer: viele Berufspendler auf der Suche nach preiswerten Dieselalternativen, unattraktiver ÖPNV, lange Fahrtstrecken, auf denen sich die Anschaffung eines vergleichsweise teuren E-Autos rechnen würde. Zumal die zuletzt gestiegenen KFZ-Zulassungszahlen bei sinkender Einwohnerzahl für hohen Bedarf an Individualmobilität sprechen. Doch es ergeht dem Altenburger Land wie anderen Regionen beim Thema E-Auto: Die Symbolik ist stark, der Praxisnutzen überschaubar.

