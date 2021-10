Eltern des Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs in Meuselwitz kommen wieder nicht als Zeugen

Gera/Meuselwitz

Der Prozess gegen Stefan K. wegen des sexuellen Missbrauchs seiner Stieftochter kam auch am vierten Verhandlungstages nicht voran. Grund war, dass ein Sachverständiger sein Gutachten noch nicht fertiggestellt hatte. Dabei geht es um die Auswertung und Zuordnung von Spuren an mindestens zwei in der Wohnung von K. aufgefundenen Kondomen in einem Meuselwitzer Ortsteil, die die Polizei im Hausmüll sichergestellt hatte, kurz nachdem die Vorwürfe gegen den Mann bekannt geworden waren.

Erst Urlaub, jetzt krank

Im Moment wird der Angeklagte einzig durch die Zeugenaussage seiner damals zwölfjährigen Stieftochter belastet, die sie zwar bei der Polizei zu Protokoll gab, vor Gericht aber nicht wiederholte, weil sie dort nicht aussagte. Das Mädchen hatte den angeblichen Missbrauch ihrer Freundin erzählt, die die Schilderungen ihrer Mutter weitergab. Diese ging sofort zur Polizei. Auch die Eltern des Angeklagten erschienen nicht, nun bereits zum zweiten Mal. Beim letzten Mal hatten sie Urlaub, gestern verhinderte ein Krankenschein ihre Zeugenaussagen. Die 9. Strafkammer möchte über die Eltern die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Angeklagten erhellen, der bei seinem Vater in dessen Handwerksbetrieb arbeitet.

Richter redet über Ordnungsgeld

K. selbst verweigert dazu die Aussage, sehr zum Missfallen des Vorsitzenden Richters. Harald Tscherner reagierte am Mittwoch genervt auf das erneute Nichterscheinen der beiden Zeugen. Theoretisch könne er gegen die Eltern auch ein Ordnungsgeld verhängen, da der Krankenschein sie zwar als arbeitsunfähig, aber nicht als verhandlungsunfähig ausweise. Diese Bemerkung führte zum Streit zwischen Tscherner und der Verteidigung. Diese kritisierte, dass Tscherner verschwiegen habe, dass das Gesundheitsamt einen PCR-Test wegen des Corona-Verdachts angeordnet habe. Der Vorsitzende Richter bemerkte hierauf, dass die Eltern es ja schriftlich mitteilen könnten, wenn Sie nicht aussagen wollen. Der Prozess wird am 10. November fortgesetzt.

Von Jens Rosenkranz