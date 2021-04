Altenburg

Unter dem Motto „99 Luftballons – heute ziehen wir unsere Runden“ hat die Elterninitiative gegen die Corona-Maßnahmen im Altenburger Land (EICAL) am Samstagnachmittag zu einer weiteren Protestaktion an den Großen Teich in Altenburg aufgerufen. Damit sollte erneut auf die aktuelle Situation von Kindern aufmerksam gemacht werden, wie dies schon zu Ostern mit abgestellten Kinderschuhen vor dem Landratsamt geschehen war (die OVZ berichtete). „Wir wollen ihnen eine Stimme geben“, so die Initiatorin Madeleine Winterling, die unter anderem auf Facebook und Telegram zum Mitmachen eingeladen hatte.

Vielfältige Botschaften

Und dieser Einladung waren zahlreiche Familien mit ihren Kindern gefolgt, schätzungsweise annähernd 200 Teilnehmer. Wer wollte, konnte sich auf der Inselzoo-Brücke einen Luftballon geben lassen, ihn aufpusten, mit einer Botschaft versehen und im Umfeld an Bäumen oder Stangen befestigen. „Kein Test für gesunde Kinder“, „Wir wollen keine Angst haben“, „Stoppt den Test- und Maskenwahn an Schulen“, „Ich will nicht mit Maske einkaufen“, „Recht auf Schulbildung“, „Ich möchte ins Museum, den Kindergarten und ins Kino gehen“ war unter anderem auf den Ballons oder daran befestigten Zetteln zu lesen. „Man muss darauf aufmerksam machen, in welch schwierigen Situation sich unsere Kinder befinden“, begründete beispielsweise Katja Kratzsch aus dem Schmöllner Raum ihr Kommen mit ihren beiden kleinen Töchtern. Keiner sei hier, um Corona zu leugnen. Doch für die Kinder müssten andere Wege gefunden werden, um mit der Situation umzugehen. Ihre sechsjährige Tochter habe mittlerweile eine Angststörung entwickelt, die psychologisch behandelt werden müsste.

Mandy Fischer (r.) und Denise Körner waren mit ihren Töchtern Penelope-Shari und Shirley (l.) gekommen, um auf die schwierige Situation von Kindern aufmerksam zu machen. Quelle: Mario Jahn

Sorge um die Entwicklung der Kinder

„Kinder werden depressiv, sehen mitunter überhaupt keinen Sinn mehr im Leben“, so Mandy Fischer. Auch habe sie bei ihrer großen Tochter, die eine Ausbildung macht, mitbekommen, wie schwer es sei, eine andere Meinung zu äußern. Und die kleine möchte beispielsweise endlich wieder schwimmen gehen. „Ganz normale Dinge also, die aktuell nicht möglich sind.“ Denise Körner aus Meuselwitz macht sich ganz besonders Sorgen, wie sehr sich die Kinder verändern und wie rapide die schulischen Leistungen schwinden. Bei Anfragen warte man manchmal tagelang auf eine Antwort der Lehrer. „Die Kinder haben keine Lust, keine Motivation für irgendetwas.“

Die Aktion zog viele Teilnehmer an. Nicht immer wurden dabei Abstände eingehalten, insgesamt blieb der Protest aber entspannt und friedlich. Quelle: Mario Jahn

Intiatorin weist Querdenken-Verbindung zurück

„Ich hatte eigentlich mit weniger Leuten gerechnet, denn viele haben Angst, sich öffentlich zu zeigen“, freute sich Madeleine Winterling über die Resonanz. Ebenso über die vielen Briefe und Schreiben, die sie in einem Karton sammelte und nun im Thüringer Bildungsministerium überreichen möchte. Das Motto der Aktion, angelehnt an Nenas großen Hit, solle aber nicht mit der offen bekundeten Solidarität der Sängerin mit der Querdenker-Demo in Kassel in Verbindungen gebracht werden, sondern vielmehr mit dem Text des Liedes, so Winterling auf Nachfrage.

Initiatorin Madeleine Winterling freut sich über die zahlreichen Briefe sowie von Kindern gestaltete Seiten, die sie im Erfurter Kultusministerium überreichen will. Quelle: Mario Jahn

Auch wenn es wohl weniger ein Spaziergang rund um den Teich als ein Treffen wurde, bei dem die Leute oft in Grüppchen in der Nähe des Inselzoos zusammen standen und der Mindestabstand nicht immer eingehalten wurde, so verlief die Aktion dennoch ruhig und friedlich.

