Altenburg/Schmölln

Eltern und Polizei suchen nach Charlotte Moser. Die 15-Jährige aus Schmölln wird seit einer Woche vermisst. Zwar war die Schülerin am Donnerstag zwischenzeitlich wieder nach Hause zurückgekehrt, riss von dort am späten Nachmittag aber wieder aus. Seither läuft erneut die Suche nach ihr. Zuletzt gesehen wurde „Lottie“, wie die Jugendliche von Freunden genannt wird, am Freitag am Busbahnhof in Schmölln. Dort war sie mit einem orangefarbenen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet und trug einen Rucksack mit der Aufschrift „I eat vegane“.

Jugendliche offenbar mit ihrem Freund unterwegs

Die 15-jährige Charlotte "Lottie" Moser aus Schmölln wird seit Donnerstagnachmittag von ihren Eltern zum wiederholten Mal vermisst und von der Polizei gesucht. Mutmaßlich ist sie mit ihrem Freund Vincent Scharf unterwegs. Quelle: privat

Charlotte Moser ist 1,68 Meter groß, schlank und hat wahrscheinlich zur Zeit schulterlanges rötlich gefärbte Haare. Nach Angaben ihrer Eltern und der Polizei befindet sich das Mädchen derzeit in gesundheitlicher Gefahr. Zudem soll die 15-Jährige zusammen mit ihrem Freund Vincent Scharf unterwegs sein. Deshalb wird ebenso nach dem 16-Jährigen gesucht, der aus dem Schmöllner Ortsteil Wildenbörten stammt. Er ist etwa 1,90 Meter groß, hat blondes, kurzes Haar und ist sehr dünn. Wann er zuletzt gesehen wurde, ist nicht bekannt.

Wer die beiden Jugendlichen gesehen hat oder Angaben machen kann, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeiinspektion Altenburger Land unter der Telefonnummer 03447 4710 zu melden. Alternativ nimmt auch Charlottes Vater unter der Handynummer 0173 9786997 Hinweise entgegen.

Von haeg/jr