Elterninitiative gegen die Corona-Maßnahmen sorgt im Altenburger Land für Aufsehen

Altenburg

Es waren Aktionen, die für Aufsehen im Kreis sorgten: Am Osterwochenende tauchten auf den Stufen des Altenburger Landratsamts Kinderschuhe und Protestplakate auf. Deutliche Kritik an den Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen und Kitas war dort zu lesen, mit Testungen und Maskenpflicht für die Schüler wurde teils hart ins Gericht gegangen. Auch an der Grundschule am Finkenweg in Schmölln wurden in der Folge entsprechende Plakate angebracht, von Denunzierung und Ausgrenzung nicht testwilliger Kinder war die Rede, Lehrkräfte wurden in die Pflicht genommen, sich gegen die Maßnahmen zur Wehr zu setzen.

Berichte über Druck und ausgegrenzte Kinder

Entstanden ist die Protestaktion aus den Reihen der „Elterninitiative gegen die Corona Maßnahmen im Altenburger Land“, kurz EICAL. Vor knapp vier Wochen in der Messenger-App Telegram gegründet, sammeln sich unter deren Banner inzwischen gut 500 Mitstreiter, wie Initiatorin Madeleine Winterling gegenüber der LVZ erklärt. Den Ausschlag für die Gründung hätten dabei Erfahrungen von befreundeten Eltern gegeben, wie die Altenburgerin, die selbst Mutter eines Kita-Kindes ist, berichtet. Deren Tochter habe rund vier Monate lang nicht die Schule besuchen dürfen, stattdessen alleine zuhause gelernt. Als dann die Maskenpflicht und Testungen für Schüler eingeführt worden seien, habe es zunächst geheißen, dass man bei Widerspruch dagegen keine Nachteile erfahren werde, berichtet Winterling. Stattdessen sei, so habe man ihr zugetragen, das Gegenteil der Fall gewesen. Von einem Schulleiter, der über die Schulwebsite indirekt Druck auf jene Eltern ausgeübt habe, die sich gegen die Testungen für ihre Kinder wenden, sei ihr berichtet worden. Und von Schülern, die aufgrund ihrer Weigerung zum Test abseits der restlichen Klasse im Klassenzimmer platziert worden seien. „Die Kinder machen die Tests dann mit, weil sie nicht außen vor bleiben wollen“, schildert Winterling die ihr zugetragenen Erfahrungen.

Initiative will konstruktive Lösungen finden

Dabei, betont Winterling, sei es nicht das Anliegen der Gruppe, den Infektionsschutz generell zu verteufeln. „Es geht nicht um die Pandemiemaßnahmen als solche, aber gegen die konkrete Ausgestaltung.“ Zu groß sei aus Sicht der Eltern die Gefahr, dass Kinder bei positivem Testergebnis vor der gesamten Klasse bloßgestellt würden, Schuldgefühle entwickelten, sich gar Mobbing ausgesetzt sehen. „Wir fänden es gut, wenn es eine Lösung gäbe, mit der Mobbing verhindert wird, man aber trotzdem die Schulen beim Testen unterstützen kann. Tests könnte man zum Beispiel zuhause machen. Und es wäre schön, wenn negativ getestete Kinder dann ohne Maske im Unterricht sitzen könnten“, umreißt Winterling die Forderungen der EICAL.

Diskussion auf Augenhöhe statt Schubladendenken

Dass die Initiative mit ihren Aktionen auch Kritik auf sich zieht, ist Winterling bewusst. Und auch die Gefahr, dass die Bewegung Anknüpfungspunkte für radikaleren Protest bietet, sieht sie – wenngleich sie sich gegenüber der LVZ von derlei Auswüchsen distanziert. „Wir haben mit so etwas nichts zu tun, lehnen reines Schubladendenken ab“, erklärt sie. „Jeder kann seine Meinung äußern, aber wir möchten auf Augenhöhe diskutieren.“ Auch gebe es aus ihren Reihen kein Verurteilen von Lehrkräften, betont sie – und schränkt gleich darauf ein, dass dies nur gelte, solange diese nicht „aus persönlichen Gründen Panik verbreiten, etwa eigenmächtig entscheiden, Kinder von der Klasse zu trennen“.

Dialog mit „Entscheidern“ und Aktion am Sonnabend

Um zu Lösungen zu kommen, so Winterling, sei man bereits im Dialog mit Entscheidern. Genaueres will sie dazu allerdings noch nicht sagen, verweist lediglich auf Gespräche auf Kreisebene, die jedoch nicht mit Parteien geführt würden.

Zunächst steht für die EICAL-Mitglieder die nächste Protestaktion auf dem Programm. Am Sonnabend, den 24. April, um 15.30 Uhr sollen rund um den Großen Teich Luftballons mit Botschaften von Kindern und Familien angebracht werden. Auch wolle man Briefe einsammeln, die dann gebündelt nach Erfurt geschickt werden sollen. Darauf angesprochen korrigiert Winterling auch eine Angabe, die dazu im Vorfeld in Aufrufen in sozialen Netzwerken verbreitet worden war. Entgegen der dort verbreiteten Angabe werde man den Eltern keine Vorgaben für die Briefe geben. „Man soll stattdessen schreiben, was einen bewegt“, so Winterling.

