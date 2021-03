Emelie Verch aus Kriebitzsch lebte ein Jahr als Au-Pair im US-Bundesstaat Maryland

Kriebitzsch/Arnold

Aus einer Tausend-Seelen-Gemeinde in die weite Welt: Emelie Verch wollte nach ihrem bestandenen Abitur im Jahr 2019 nicht direkt mit einem Studium beginnen, sondern die Welt entdecken. Sie entschied sich, für ein Jahr in die USA zu gehen und dort als Au-Pair zu arbeiten. „Ich wollte einfach mal weg. Das Land hat mich schon immer interessiert, deswegen habe ich mich für Amerika entschieden“, sagt Emelie Verch. Außerdem wollte sie ihre Englischkenntnisse verbessern.

Emelie Verch mit den Kindern Ryker, Landyn und McHenry. Quelle: privat

Zur Vorbereitung ihres Auslandsaufenthaltes suchte sie sich über das Online-Portal der Organisation, die ihre Reise begleitet, eine Gastfamilie aus. Sie entschied sich für Familie Weiss mit Mutter Katie, Vater Chris und den Kindern Ryker, Landyn und McHenry. Im Juli 2019 reiste die 19-Jährige dann nach Arnold in den Bundesstaat Maryland, in der Nähe von Washington D.C. „Am Anfang war ich sehr nervös, allein ohne meine Familie in einem anderen Land zu leben. Ich hatte Angst, dass ich es nicht schaffe. Aber meine Gastfamilie hat mich sehr gut aufgenommen.“

Liebevolle Gastgeberfamilie

Emelie Verch beschreibt ihre amerikanische Familie als sehr bodenständig und liebevoll. Sie haben sie als sechstes Familienmitglied akzeptiert und vollständig in ihren Alltag integriert. Die Aufgabe eines Au-Pairs ist die Betreuung der Kinder. Emelie Verchs Arbeitstag begann damit, die Kinder zu wecken, mit ihnen zu frühstücken und sie anschließend zur Schule zu bringen. Am Vormittag spielte sie mit dem jüngsten Sohn und brachte ihm Deutsch bei. „Ich habe mit ihm sehr viel Deutsch gesprochen. Er konnte zwar noch nicht viel sprechen, aber er hat sehr viel verstanden.“

Sehr bodenständig und liebevoll – so beschreibt Emelie Verch (l.) ihre US-amerikanische Gastfamilie Weiss. Quelle: privat

Die Sprache ist nicht das einzige, was Emelie aus ihrer Heimat mit in ihre Gastfamilie brachte. Sie kochte auch Rouladen oder Eintopf nach dem Rezept ihrer Oma. Am Nachmittag spielte sie mit den Kindern oder ging mit ihnen im Park spazieren. „Wir waren jeden Tag an der frischen Luft“, berichtet sie. Nach 16 Uhr hatte sie Freizeit und traf sich oft mit anderen Au-Pairs aus der Gegend zum Essen oder zum Shoppen. „Meine Arbeitstage waren manchmal ganz schön anstrengend. Mit drei Kindern im Haushalt ist immer etwas los“, sagt Emelie.

Die größte Herausforderung für die 19-Jährige war und ist die Corona-Zeit. Die Schulen sind geschlossen, die Eltern arbeiten von zu Hause aus und Emelie kann sich kaum noch mit anderen Freunden treffen. „Eine verrückte Zeit. Wir wollten im Supermarkt einkaufen, aber alle Regale waren auf einmal leer. Das hat mich geschockt“, erinnert sie sich.

Pandemie beeinträchtigt Planung

Nachdem die Pandemie mit voller Wucht die USA erreicht hatte, brauchte Emelie viel Zuspruch von ihrer Familie aus Kriebitzsch. Leider mussten ihre Eltern den geplanten Besuch im April absagen. „Das wollen wir 2021 nachholen und alle gemeinsam meine Gastfamilie in Arnold besuchen“, sagt Emelie. Auch vier Wochen Reisezeit durch das Land, die sie gemeinsam mit ihrer Schwester Alicia am Ende ihrer Au-Pair-Zeit geplant hatte, mussten ausfallen.

Tanzen mit dem Sternenbanner: Die USA haben Emelie Verch aus Kriebitzsch schon immer interessiert. Quelle: privat

Ein Souvenir, das Emelie Verch aus den USA mit nach Hause gebracht hat, ist ein Tattoo, das sie sich gemeinsam mit einer Freundin bei einer Reise nach New Orleans stechen ließ. „Das war eine ganz spontane Idee. Jetzt haben wir beide ein Semikolon auf dem Handgelenk“, sagt die junge Kriebitzscherin, die inzwischen wieder zurück in Deutschland ist.

Das Jahr in den USA hat Emelie Verch selbstständiger, verantwortungsbewusster und selbstbewusster gemacht. Zu ihrer Gastfamilie hat sie immer noch Kontakt. Sie telefonieren regelmäßig und Emelie bekommt Bilder der Kinder geschickt. „Ich vermisse sie. Ich hatte sehr viel Glück, eine so liebe Familie zu finden.“

Jahr im Ausland empfiehlt Emelie Verch jedem jungen Menschen

In Zukunft will sie Lehramt für die Fächer Englisch und Französisch studieren, am liebsten in Leipzig. „Ich denke, dass mich die Arbeit als Au-Pair gut vorbereitet hat auf meinen späteren Job.“ Ein Auslandsjahr empfiehlt sie jedem jungen Menschen, um eine andere Kultur und Sprache kennenzulernen und sich allein zurechtzufinden. „Das Jahr wird mir immer in Erinnerung bleiben. Ich hatte eine tolle Zeit.“

LVZ sucht weitere Auswanderinnen und Auswanderer Vom Altenburger Land in die große weite Welt: Thüringens östlichster Landkreis kennt viele Auswanderergeschichten. Wir wollen sie erzählen! Denn oft haben jene, die das Glück in der Ferne suchten, noch eine enge Verbindung in alte Heimat. Gehören Sie dazu oder kennen Sie jemanden, der uns vom Auslandsabenteuer erzählen möchte, dann schreiben Sie uns: am besten per E-Mail an die Adresse altenburg.redaktion@lvz.de

Von Lisa Gerth