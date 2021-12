Altenburg

Sich um das Innenleben ihrer Mitmenschen zu kümmern, ist ihr Job. Thomas Arhelger und Johannes Schütt sind Seelsorger der Evangelischen Lukasstiftung und seit März 2020 ein Team. Tagtäglich begegnen sie in der Altenburger Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Menschen, deren Seele krankt. Deren inneres Gleichgewicht aus den unterschiedlichsten Gründen aus den Fugen geraten ist – und für die ein hochemotionales Fest wie Weihnachten eine echte Härteprobe darstellt. „Für viele Leute ist Heiligabend der schlimmste Tag des Jahres“, weiß Thomas Arhelger. Einsamkeit, der Verlust eines geliebten Menschen in der Adventszeit oder das Wissen um die anrückende Verwandtschaft – Gründe dafür gäbe es zahlreiche.

Weihnachten bewusst gestalten

Doch was tun, wenn einen die Trauer zu ersticken droht oder das Gefühl, völlig allein auf der Welt zu sein, übermächtig wird? Aktiv werden, sind sich die Seelsorger einig. Sich nicht in seinem Leid vergraben, sondern sich ganz bewusst den Erinnerungen oder der Situation stellen – und aktiv darauf Einfluss nehmen. „Ein Freund von mir hat sich getrennt. In der Beziehung hat immer sie sich um die Weihnachtsdeko gekümmert“, erzählt der 38-jährige Schütt. Nun habe er als Single ganz bewusst angefangen, seine Wohnung zu gestalten, zu basteln und es sich weihnachtlich zu machen. „Eine Kerze anzünden, eine Lichterkette aufhängen und sich daran erfreuen. Das macht was mit einem“, ist der Experte überzeugt.

Einfach mal beim Nachbarn klingeln

Während sich die Einen Gesellschaft sehnlichst wünschen, graut es den Anderen vor dem Zusammentreffen mit Onkels, Tanten und Geschwistern. Weil es alle Jahre wieder so traditionell knallt, wie Wiener mit Kartoffelsalat serviert werden. „Das liegt an der absoluten Überhöhung von Familie an Weihnachten“, ist der 44-jährige Arhelger überzeugt. Es werde eine absolute Sache daraus gemacht, die uns anfange zu knechten. „Auch die Ehe ist was Wunderschönes, aber wenn man weiß Gott was von ihr erwartet, dann ist kein Partner jemals gut genug.“ Ähnlich verhalte es sich mit dem Weihnachtsfest. Stichwort: Erwartungen verlagern.

„Sich einfach mal fragen, wie kann ich mich und meine Zeit verschenken, statt was kann ich alles bekommen? Was kann ich für Andere machen?“, regt Johannes Schütt an. Dass könne auch für einsame Menschen ein möglicher Schritt sein. Bei einem Spaziergang eine Runde frische Luft schnappen, bei einem Nachbarn klingeln und diesem etwas Gutes tun. „Oder singen!“, wirft sein Kollege ein. „Musik ist Balsam für die Seele.“

Vergeben und verstehen

Zwischen den Plätzchen und Lebkuchen taucht zu Weihnachten in vielen Familien so manch alte Kamelle auf, kochen Zwistigkeiten aus grauer Vorzeit plötzlich wieder hoch. Für die Seelsorger wenig überraschend. „Man kann keine fröhliche Familienfeier erwarten, wann man das ganze Jahr über mit der Verwandtschaft im Clinch liegt. Es gibt schließlich noch elf weitere Monate“, merkt Arhelger an. Sich einfach nur die Meinung sagen, bringe wenig – wohl aber die intensive Vorarbeit in der adventsfreien Zeit. „Man sollte sich fragen: Wo hakt es bei uns? Was bedarf Erklärung und was sind eigentlich die Wünsche, die jeder von uns an die Feiertage hat?“ Thomas Schütt nickt und schneidet einen weiteren wichtigen Aspekt für ein harmonisches Fest an: Vergebung. „Wenn immer das Gleiche hochkocht, hat man es nicht losgelassen. Dem anderen einen Fehler zu verzeihen und ihm offen zu begegnen, kann sehr erleichternd sein.“

Eintauchen in die Weihnachtsgeschichte

Der Weihnachtsgarten erzählt an acht Stationen die Weihnachtsgeschichte. Quelle: Mario Jahn

Einen solchen Ort des Innehaltens, zum Nachdenken und Weihnachten aus einer anderen Perspektive betrachten, haben die Seelsorger zusammen mit Patienten im Klinikpark der Lukasstiftung geschaffen. Frei zugänglich für jeden, sind im „Weihnachtsgarten“ acht Stationen gewachsen, die die biblische Weihnachtsgeschichte in einen irdischen Kontext setzen. „Warum wird die Geburt dieses kleinen Babys so gefeiert? Warum wird es als Retter bezeichnet? Was macht jeden von uns einzigartig? All das seien Frage, denen nachgegangen werde.

„Die Perspektive der drei Hirten finde ich dabei besonders wertvoll“, merkt Johannes Schütt an. „Wenn da was ist, was größer ist als wir alle zusammen, dann ist der Einzelne nicht so wichtig.“ Einzutauchen in die Weihnachtsgeschichte, sich mit den biblischen Texten befassen und vielleicht selbst etwas daraus zu ziehen, sei das erklärte Ziel. „Wir wünschen uns, dass sich die Leute wortwörtlich auf den Weg machen“ – gern auch mit Handy und Kopfhörern im Gepäck, denn die Stationen werden musikalisch untermalt.

Die Hirten und das Jesuskind in der Krippe dürfen natürlich nicht fehlen. Quelle: Mario Jahn

Es geht nicht darum, alles zu können

Als Christen ziehen die beiden Seelenpfleger sehr viel Kraft aus ihrem Glauben. Wobei der Glaube an sich selbst eine noch viel essenziellere Rolle spielt: „Bei unserer Arbeit geht es um Heilung und warum jemand fühlt, wie er fühlt. Was er über sich und die Welt glaubt“, erläutert Arhelger. Die Gleichung „Leistung plus Meinung der anderen gleich Selbstwert“ sei eine Lüge, der mancher aufsäße. „Es geht nicht darum, alles zu können und alles hinzukriegen, sondern nicht aufzugeben, wenn es mal hart auf hart kommt“ – im alltäglichen Leben wie an den Feiertagen. Mit viel (Selbst)liebe im Herzen und Nachsicht für die Anderen.

Info: Der „Weihnachtsgarten“ befindet sich mitten auf dem Spielplatzgelände an der Klinik und kann noch bis Anfang Januar frei zugänglich besucht werden.

Von Maike Steuer