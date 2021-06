Endlich! Schmölln bekommt ab sofort weicheres Wasser

Schmölln

11 300 Einwohner in Schmölln bekommen seit Freitag weicheres Wasser. Das heißt, etwas warten müssen sie schon noch darauf. Denn das harte Nass muss aus dem Speicherbehälter erst noch abfließen, was bis etwa Montag dauern soll. Bürgermeister Sven Schrade (SPD) und Stadtwerkechef Severin Kühnast drehten am Freitag im Hochbehälter am Kellerberg jene beiden Rohre auf, in denen das weiche und das harte Wasser ankommen, zusammenfließen und sogleich gemischt werden, im Verhältnis 70 zu 30. Der Härtegrad sinkt damit von 24 auf 11,6 Grad.

Geliefert wird das weiche Fernwasser von der Energie- und Wasserversorgung Altenburg (Ewa), die es von der Talsperre Leibis bezieht und am Wasserwerk Großstöbnitz übergibt. Schmölln zahlt dafür 69 Cent pro Kubikmeter. Damit gehen die lästigen, ärgerlichen und teuren Verkalkungen von Armaturen, Geräten und Leitungen spürbar zurück. Und wie man hört, freuen sich auch viele Frauen darauf, denn ihre Haare werden bei weicherem Wasser spürbar geschmeidiger.

Trinkwasser wird teurer

Mit der Änderung der Versorgung komme man den Wünschen und auch dem Druck der Bevölkerung nach, sagte der Bürgermeister. Er kündigte an, dass ab 2022 dadurch aber auch die Wasserpreise steigen werden. „So ehrlich muss man sein.“ Viele Bürger seien aber bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, wenn das Wasser weicher wird, sagte Schrade.

In der Tat ergibt eine Kalkulation von Mai 2019 einen Anstieg der Grundgebühr von momentan 4,28 Euro pro Haushalt und Monat auf 13,30 Euro (Brutto). Im Gegenzug sinkt die Mengengebühr von 2,35 Euro pro Kubikmeter auf 2,09 Euro. Beschlossen sind die neuen Preise aber noch nicht. Das muss der Stadtrat erst noch tun.

Durch das Fernwasser erhöht sich auch die Versorgungssicherheit. Denn die Stadt kann im Notfall auf ihre neun Tiefbrunnen zurückgreifen, aus denen jetzt nur noch 30 Prozent, statt der bisherigen 90 Prozent bezogen werden. Pro Jahr fließen vom Hochbehälter 870 000 Kubikmeter Wasser in die Stadt.

Von Jens Rosenkranz