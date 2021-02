Endlich: Auch im Altenburger Land öffnen die Friseursalons wieder – mit Schwierigkeiten

Altenburg/Treben

Es geht endlich wieder los. Nach zweieinhalb Monaten öffnen am Montag die Friseursalons wieder ihre Pforten. Und es ist wie schon nach dem ersten Lockdown im April vergangenen Jahres: Die Kunden können es trotz strenger Hygienemaßnahmen kaum erwarten. Seit der 1. März als Starttermin klar war, klingelten sich auch in den 117 Salons des Altenburger Landes die Telefone heiß. Und die Gespräche waren nicht immer nur von reiner Wiedersehens-Vorfreude geprägt, wie der Pressesprecher der Handwerkskammer Ostthüringen, André Kühne, weiß. So manche Kundin und mancher Kunde sei garstig geworden, um es vornehm auszudrücken, wenn sie oder er nicht gleich an den ersten beiden Tagen einen Termin bekam.

„Doch insgesamt sind die Friseure einfach froh, dass sie wieder öffnen können“, sagt er. Vielen nämlich steht das Wasser bis zum Hals. Sie hätten sich Geld geborgt oder die eigene Altersvorsorge angezapft, um die Zeit selbst zu überstehen oder ihren Angestellten das Kurzarbeitergeld vorab auszuzahlen. An Aufstockung war im zweiten Lockdown kaum noch zu denken. Umso wichtiger ist jetzt der Neustart. Um dem Ansturm gerecht zu werden, rechnet Kühne damit, dass viele ihre Öffnungszeiten verlängern und im Schichtsystem arbeiten werden. Von 6 bis 22 Uhr hält er in der ersten Zeit nicht für abwegig.

Keine Kapazitäten für Neukunden

„Ja, am Montag starten wir um 6 Uhr“, bestätigt Sven Hentschel, Inhaber von „Hair by Hentschel“ in Treben. Ansonsten werde er möglichst schnell zu den bisherigen Öffnungszeiten von 7 bis 20 Uhr zurückkehren. Denn viele seiner Friseurinnen haben Kinder zu betreuen. Aktuell sind die Auftragsbücher so voll, dass keine Neukunden angenommen werden können. Trotzdem werde man den Ausfall der zehn Wochen nicht kompensieren können. „Nach dem Ansturm kommt die Flaute. Das haben wir schon im Vorjahr erlebt. Einem bombastischen Mai folgte ein Juni mit dem bislang schlechtesten Umsatz“, erinnert er sich.

Dennoch sieht Hentschel den Neustart diesmal unkomplizierter, denn die Friseure haben alle ein erprobtes Hygienekonzept, auf das sie zurückgreifen können. Allein für den Salon in Borna wird es aufwändiger, da die sächsische Corona-Verordnung wöchentliche Schnelltests für das Personal vorschreibt. „Zudem haben wir in den vergangenen Monaten viel gelernt.“ Für den Star-Figaro, der nicht nur etliche Wettbewerbe gewonnen hat, sondern auch regelmäßig – so am Montag wieder – im MDR-Nachmittagsmagazin zu Gast ist, heißt das vor allem, die sozialen Medien zu nutzen.

20 000 Abonnenten auf eigenem Youtube-Kanal

So verbucht Hentschel für seinen YouTube-Kanal bereits 20 000 Abonnenten. Hier wurden beispielsweise extra Videos der Hilfe zur Selbsthilfe aufgenommen. Außerdem hat Hentschel über Zoom oder Videotelefonie mit zahlreichen Kunden Kontakt gehalten, ihnen Tipps gegeben, wenn beispielsweise das Selbstfärben in die Hose gegangen ist. Online können zudem Termine gebucht und sämtliche Hygienevorschriften nachgelesen werden.

Das ist eine Messlatte, die die meisten Salons im Altenburger Land nicht ohne weiteres reißen. Doch bei vielen gibt es gleichfalls die Möglichkeit, Termine online zu vereinbaren, sind Anrufbeantworter geschaltet, die einen Rückruf versprechen. Stammkunden wurden ohnehin gleich nach Bekanntwerden des Eröffnungstermins kontaktiert. Allerdings glühten den Friseuren gleich zweimal die Ohren bei diesem Anruf-Marathon, da Thüringen die erst verkündete Sonderöffnung am 22. Februar nach der Ministerpräsidentenkonferenz wieder kassiert hat.

Staatliche Hilfen kommen nur zögerlich

Gleichzeitig hieß es, sich um die Azubis zu kümmern, die ja wochenlang nicht am Kunden arbeiten konnten. Das ist besonders für das 3. Lehrjahr mit den bevorstehenden praktischen Abschlussprüfungen außerordentlich schwierig. Ein weiteres Problem: Die staatlichen Hilfen kommen nur zögerlich an, weiß André Kühne von der Handwerkskammer. Für Friseure bleibt, da die Schließung erst zum 16. Dezember erfolgte, erstmal nur das Überbrückungsgeld III sowie für ihre Angestellten das Kurzarbeitergeld.

Nicht allen wird dies das Überleben sichern. Besonders schlimm sei die Situation bei den Kosmetikern, die nach wie vor nicht öffnen dürfen, obwohl die mit Maske und Gesichtsvisier an nur einem Kunden arbeiten und alles penibel desinfiziert wird. „Für diese Branche wird die Luft immer dünner“, sagt Kühne. Seit April 2020 haben in Ostthüringen bereits 25 Friseure und Kosmetiker ihr Gewerbe abgemeldet, die meisten davon jetzt im Januar und Februar.

Thüringer Sonderregelung Nach Bekanntwerden der neuen Hygieneregeln zur Wiedereröffnung ging ein Aufschrei durch die Friseurinnungen in Deutschland. Die Maßgabe, pro Person zehn Quadratmeter vorhalten zu müssen, einschließlich der Friseure selbst, sei nicht praktikabel und das Aus für kleine Läden, hieß es. In der Thüringer Sondereindämmungsmaßnahmen-Verordnung sind Friseurbetriebe jedoch von der Vorgabe zur Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Kunde ausgenommen. Diese Branchenregelung für das Friseurhandwerk des Thüringer Sozialministeriums (Stand 25. Februar 2021) sei maßgeblich, so die Handwerkskammer.

