Altenburger Land

Fünf plus zwei ist die neue Zauberformel. Fünf Werktage bewegte sich der Inzidenzwert im Altenburger Land bis Mittwoch unter der magischen Grenze von 150 – zwei Tage später erfolgen die Lockerungen. Das bedeutet für Geschäfte, die Waren des nicht täglichen Gebrauchs anbieten, eine Erleichterung: Statt Click & Collect können sie ab Freitag Click & Meet, das Einkaufen mit Termin, anbieten. Andreas Karczmarczyk von Sport Katze in Altenburg springt nicht vor Freude an die Decke. Obwohl er versucht, optimistisch zu denken, sagt er: „Mehr als 15 oder 20 Prozent des normalen Umsatzes wird es trotzdem nicht hereintragen.“ Deswegen wird er auch nicht den ganzen Tag im Laden verbringen, sondern nur für telefonisch vereinbarte Termine aus Wintersdorf nach Altenburg fahren. Die Termine will er sich im Halbstundentakt legen – am Eingang werden das verifizierte negative Testergebnis mit offizieller Bescheinigung, das Genesenendokument oder der Impfnachweis kontrolliert – und dann können seine Kunden einzeln durch den Laden stöbern.

70 000 bis 80 000 Euro Umsatz fehlen

Seit dem 15. Dezember hatte sein Sportfachgeschäft geschlossen, nur sporadisch konnte er Sportgeräte oder -kleidung per Bestellung verkaufen. Die vorbezahlte Winterware musste er behalten. „Mir sind über den Winter 70 000 bis 80 000 Euro Umsatz flöten gegangen“, sagt er klar. Die Novemberhilfe kam zwar, aber er musste sie wieder zurückzahlen, weil er den halben Dezember noch geöffnet hatte. Durch Click & Collect konnte er nur 15 Prozent des normalen Umsatzes machen – in einem Winter, der für ein Sportgeschäft nicht schöner hätte ausfallen können. „Eine Winterjacke habe ich verkauft“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Und sämtliche Langlaufskier, die er auf Lager hatte, gingen mit weg. „Da wäre noch viel mehr gegangen.“

Termine online, telefonisch oder vor Ort vereinbaren

Ulrich Fischer, Geschäftsführer des Modehauses Mein Fischer, das eine Filiale am Altenburger Markt führt, blickt mit großer Freude auf den Freitag: „Alle freuen sich, das ganze Team in Altenburg.“ Der Großteil seiner Mitarbeitenden war seit Mitte Dezember in Kurzarbeit, die Übrigen bearbeiteten die Bestellungen, die durch Click & Collect hereinkamen. Die Vorbereitung für die Öffnung für Click & Meet war aufwendig. Die aktuelle Frühjahrs- und Sommerware liegt nun bereit, neue Dekorationen schmücken die Filiale. „Der Tisch ist gedeckt“, lacht Fischer. „Wir haben aufgeräumt, neu geordnet, schön gemacht.“ Und viele Gäste kontaktiert, um die Aufmerksamkeit auf die teilweise Öffnung zu lenken.

„Wir haben uns extra eine Aktion für Stammgäste zur Frühjahrskollektion ausgedacht. Es ist ein richtiger Neustart“, sagt Fischer. Termine können entweder telefonisch, per Online-Buchungssystem oder vor Ort vereinbart werden. Denn mit einer maximalen Auslastung von 30 bis 40 Kunden gibt es viele parallele Termine. Auch wenn viele Stammgäste in der Zeit der Schließung das Click & Collect-Angebot angenommen haben, kann Fischer doch nicht sagen, dass er zufrieden damit ist, denn: „In unserer DNA steckt die Begegnung.“ Und die könne auch durch telefonische oder Video-Beratung nicht aufgewogen werden. Das Team gab dennoch sein Bestes, schnürte Auswahlpakete, stellte individuelle Outfits zusammen, die die Kunden in Ruhe Zuhause begutachten konnten.

Nach einem halben Jahr öffnet die Parfümerie Burger am Freitag wieder ihre Türen für Kunden. Quelle: Mario Jahn

„Ein Schritt in die richtige Richtung“

Auch Lisa Burger freut sich darauf, wenn wieder Kunden in ihre Altenburger Parfümeriefiliale am Kornmarkt kommen können. „Die Zeit war nicht leicht“, sagt sie, wenn man sie auf die vergangenen sechs Monate anspricht. Und dann: „Ich will jetzt nach vorne sehen. Und der Freitag ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.“ Auch bei ihr können die Einkaufstermine telefonisch oder kurzfristig vor Ort ausgemacht werden. „Wir sind immer mit den neuesten Dufttrends auf dem Laufenden geblieben“, versichert sie.

Meuselwitz: Click & Meet lohnt nicht

Andere Geschäfte in Altenburg können dem Einkaufen mit Termin nichts abgewinnen, weil sie die Rentabilität nicht sehen. Wer in den telefonischen Vorbestellungen keinen Vorteil gesehen hat, der ist auch eher pessimistisch, was die Lockerungen angeht. Diese Stimmung herrscht auch in Meuselwitz vor: Hier ist die Aussicht auf Terminöffnung ab Freitag in kleinen Geschäften derzeit noch sehr vage. Bei Stichproben der LVZ am Mittwoch in der Innenstadt und in der Zeitzer Straße waren die Läden zum Teil verwaist und auch telefonisch nicht erreichbar, zum Teil wurde vonseiten der Inhaber abgewunken: Click & Meet sei kein Thema. Offenbar lohnt es sich nicht.

Von Katharina Stork und Mary Anne Härtling