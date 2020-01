Endlich: Schlagloch-Piste nach Pahna wird 2020 saniert

Fockendorf/Pahna

Schlaglöcher, Risse, Unebenheiten, schlecht ablaufendes Wasser – so präsentiert sich die Straße zwischen Fockendorf und Pahna, und das nun schon seit etlichen Jahren. Dabei wird diese sogenannte Kreisstraße nicht nur von Bewohnern der Dörfer genutzt, sondern zum großen Teil von Touristen, die zum Camping nach Pahna kommen. Ein schönes Fahrerlebnis waren die letzten Kilometer bis zum See für niemanden gewesen.

Das Schlagloch-Ärgernis soll bis 2023 zu Ende sein. Mit der Verabschiedung des Haushaltesstellte der Kreistag für die Erneuerung des Abschnittes zwischen Fockendorf und Pahna für dieses Jahr 887 000 Euro bereit. Von Juli bis November 2019 war in Fockendorf selbst die Fahrbahn bereits für knapp eine halbe Million Euro ausgebaut worden (OVZ berichtete).

Startschuss für Gesamtausbau

Es war der Startschuss für die Sanierung der gesamten löchrigen und mit Flicken überzogenen Strecke bis zur sächsischen Landesgrenze. „Darauf warten wir seit der Wende“, hatte Fockendorfs Bürgermeister Karsten Jähnig bei der Freigabe des ersten Teilabschnitts erklärt.

2021 soll der Abschnitt zwischen der Ortslage Pahna und der Einfahrt zum Naherholungsgebiet folgen, ehe 2022 das Örtchen Pahna selbst an die Reihe kommt. 2023 folgt der Rest. Alles in allem sind dafür 4,2 Millionen Euro vorgesehen. Das sieht das ebenfalls vom Kreistag beschlossene Investitionsprogramm vor. Es wird das mit Abstand größte und teuerste Straßenbauprojekt des Kreises in diesem Zeitraum sein.

Nur kleiner Teil kann saniert werden

Trotz dieser enormen Summe ist der Weg zum See nur ein kleiner Teil jener Straßen, die im Altenburger Land eigentlich in Ordnung gebracht werden müsste. Insgesamt 78 Kilometer der in Verantwortung des Landkreises befindlichen Strecken sind in schlechtem oder sehr schlechtem Zustand. Dies weist die aktualisierte Straßenzustandsanalyse aus. Und nur ein kleiner Teil davon kommt in den nächsten Jahren an die Reihe. Denn die finanziellen Mittel des Kreises sind begrenzt. Neben Pahna reichen sie in diesem Jahr lediglich für die Instandsetzung der Sprottebrücke in Nöbdenitz (395 000 Euro) und für einen 126 Meter langen Abschnitt am Bahnübergang in Lehndorf (125 000 Euro) aus.

Drei Brücken werden saniert

Im kommenden Jahr sind 650 000 Euro für die Instandsetzung einer Pleißebrücke in Gößnitz eingeplant. 2022 sollen die Ortslage Zürchau (470 000) und die Pleißebrücke in Kotteritz an die Reihe kommen, deren Befahrbarkeit auf sechs Tonnen begrenzt ist. Hinzu kommt der Ausbau der Straße in Tannenfeld, wo ein Demenzzentrum gebaut wird. 1,1 Millionen Euro fließen 2023 in die Speckbrücke im Nobitzer Ortsteil Heiersdorf.

Von Jens Rosenkranz