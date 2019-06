Altenburg

Es tut sich etwas in Sachen Sauberkeit des Altenburg Bahnhofs. So will Eigentümer Stefan Steinert umfangreiche Maßnahmen in die Wege leiten, um Müll und Dreck im und am Empfangsgebäude Einhalt zu gebieten. Wie die Altenburger Stadtverwaltung am Donnerstag auf OVZ-Nachfrage mitteilte, sagte der Geschäftsführer der Frankfurter Aedificia Infrastruktur- und Entwicklungsgesellschaft, die das Gebäude in der Wettinerstraße im Dezember 2017 von der Deutschen Bahn gekauft hatte, dies in einem Gespräch mit Oberbürgermeister André Neumann ( CDU) am Mittwochnachmittag zu.

Erneute Grundreinigung und Aussicht auf mehr Papierkörbe

Laut Stadt gehört zu den konkreten Maßnahmen zunächst eine weitere Grundreinigung des Bahnhofsgebäudes, die in den nächsten Tagen stattfinden soll. Daran anschließend soll hier künftig zweimal wöchentlich gereinigt werden. Bezüglich der Papierkörbe soll zeitnah der Bedarf ermittelt werden. Daraus ergibt sich der künftige Turnus, in dem diese geleert werden. Gegebenenfalls sollen zudem mehr oder größere Papierkörbe aufgestellt werden. Eine Idee, die der Chef der Altenburger Stadtwirtschaft, Denis Anders, bereits bei seinem Müllkonzept ins Spiel gebracht hatte.

Vergrämungsgerät und Türschließer gegen Tauben

Ein weiteres Ergebnis des laut Stadtverwaltung sehr konstruktiv verlaufenen Gesprächs betrifft die Taubenabwehr. Hierfür soll zunächst ein Vergrämungsgerät zum Einsatz kommen. Außerdem soll es künftig keine offen stehenden Türen mehr geben. Es werden sich nur noch die Flügeltüren einer Seite des Bahnhofsgebäudes öffnen lassen. Diese Türen werden – voraussichtlich noch im Juni oder Juli – mit einem speziellen Türschließmechanismus ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Sonderanfertigung, die bereits bestellt ist, so die Aussage des Eigentümers. Zumindest diese Maßnahme hatte Steinert bereits im Vorfeld des Gesprächs angekündigt.

Anhaltende Beschwerden führen zu letztem Gespräch

Das Gespräch zwischen Neumann und Steinert fand aufgrund massiver und anhaltender Beschwerden über den Zustand des Bahnhofs statt. In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es – von Altenburgern, Gästen und Stadträten – immer wieder Kritik an Sauberkeit und Hygiene insbesondere im Empfangsgebäude gegeben. Aufgrund bisher fruchtloser Gespräche und Maßnahmen hatte OB Neumann den Termin am Mittwoch als letzte Möglichkeit einer gütlichen Einigung bezeichnet und im Falle eines Scheiterns sogar eine Zwangsreinigung erwogen.

Von Thomas Haegeler