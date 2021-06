Altenburg

Bei allen Diskussionen über die lange kulturlose Zeit gab es meist wenige Bezüge dazu, welche Auswirkungen dies auf die Kinder, auf die Jüngsten unserer Gesellschaft hat. Kinos und Theater monatelang geschlossen, die Schulen mit gekürzten Plänen mit kaum Möglichkeiten für kulturelle Angebote. Die Kinder saßen kulturell ziemlich auf dem Trockenen.

Umso mehr Freude macht ein Blick in das Sommerprogramm des Theaters Altenburg-Gera für die Monate Juli und August. So als wolle die Kulturstätte die erzwungenen Versäumnisse nachholen, schöpft das Puppentheater aus seinem umfangreichen Märchenrepertoire und setzt unter anderem „Dornröschen“, „Rotkäppchen“, „Rapunzel“ ins Programm und ergänzt mit Stücken wie „Das Traumfresserchen“, „Die Kuh Rosmarie“, „Der kleine gelbe Hund“, „Krabat“ und noch andere, so dass man sich sputen muss, so viele wie möglich zu besuchen.

Annäherung an den Komponisten Klaus Wüsthoff

Und das Orchester hat sich mit einem attraktiven Angebot dazwischengeschoben, bietet in mehreren Sonderkonzerten ein „Kuscheltierkonzert“ von Klaus Wüsthoff. Der Komponist wie sein Werk haben in der Altenburger Musikgeschichte noch keine Heimstatt gefunden. Einer der Gründe dafür könnte sein, dass seine Hauptschaffenszeit als Komponist wie als Kunstorganisator in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts lag und sich stark auf Westberlin konzentrierte.

Eine Besonderheit in seiner Biographie war ein vierjähriger Aufenthalt in sowjetischer Kriegsgefangenschaft, in der er durch die Hilfe eines anderen deutschen Komponisten, Hans Vogt, in Kompositionslehre eingewiesen und unterrichtet wurde. Sein Werkkatalog umfasst so gut wie alle Musikbereiche: Opern, Musicals, Orchesterwerke und Solistenkonzerte, Chor- und Kammermusik, Jazz- und Werbemusik, und mit 92 Jahren betätigte er sich als singender Pianist in einem Schlageralbum der 30er- bis 50er-Jahre.

Die Musik charakterisiert jedes Tier

Und er schuf ein „Kuscheltierkonzert“. Das ist nun in Altenburg zu hören mit dem Philharmonischen Orchester unter Leitung von Thomas Wicklein. Diese Musik charakterisiert jedes Tier, wie es so landläufig bekannt ist. Rund ein knappes Dutzend kleine Tiere sind an der Bühnenfront rechts und links aufgestellt und warten darauf, dass sie von Birgit Spörl, der Erzählerin, und von Clara Teichmüller abgeholt und entsprechend der Musik „lebendig“ gemacht werden.

Beim "Kuscheltierkonzert" im Altenburger Theaterzelt stehen die Plüschigen im Vordergrund: Das Orchester mit Dirigent Thomas Wicklein charakterisiert sie musikalisch, Birgit Spörl und Clara Teichmüller verleihen ihnen Lebendigkeit. Quelle: Ronny Ristok

Die Musik zu jeder Tierart ist der große Gewinn dieser Aufführung. Sie ist passend, lebendig und einfach schön. Der Dirigent Thomas Wicklein erkennt das musikalisch Typische jeder Tierart und legt Wert auf schönen Klang. Davon hat die Musik, die gar nicht übertrieben modern ist, viel. Sie muss ja musikalisch das Wesen charakterisieren, das Eigentümliche jeder Tierart deutlich machen und rhythmisch die Bewegungen aufgreifen. Das gelingt dem Orchester unter Thomas Wicklein eindrucksvoll.

Herausforderung für die „Tierführerinnen“

Da haben es die beiden „Tierführerinnen“schwerer. Stimmlich sind beide gut. Was sie sprachlich erläutern, kommt an. Was sie tänzerisch bieten, auch. Was sie bewegungsmäßig mit den kleinen Stofftieren anstellen, ist oftmals zu simpel. Und nicht deutlich genug. Es ist oft schwierig, mit den kleinen Plüschtieren jedem Zuschauer im großen Saal zu zeigen, was mit ihnen geschieht. Das ist schade. Doch überwiegt die Freude am Musikalischen.

Das „Kuscheltierkonzert“ erklingt noch einmal am 3. Juli, 14.30 Uhr, im Theaterzelt. Das eigene Lieblingskuscheltier mitzubringen, ist dabei keine Bedingung, aber sehr erwünscht.

Von Manfred Hainich