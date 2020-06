Endlich wieder Live-Musik: 350 Gäste beim Benefizkonzert am Altenburger Teehaus

Altenburg

Erst kam Corona, dann kam der Regen. Doch zum Glück war es nur ein Landregen über die Mittagszeit und nicht der avisierte schwere Gewitterguss am Nachmittag. So kam die Band zwar mit ihrem Soundcheck in Verzug, was aber lediglich einen leicht verspäteten Beginn, aber keine erneute Absage bedeutete. Wie wichtig Petrus‘ Wohlgefallen für alle Beteiligten war, kann nur ermessen, wer den Aufwand kennt, der betrieben wurde, um das Konzert der Band „Rockfonie“ mit ihrem „Queen“-Unplugged-Programm am Sonntagnachmittag über die Bühne des Altenburger Teehausgartens gehen zu lassen.

Spielen für die Blockhütte

Denn geplant war die Benefizveranstaltung eigentlich schon für Freitagabend in der Agneskirche mit dem Ziel, möglichst viel Geld für eine neue Blockhütte zu sammeln, die der Freundeskreis des evangelischen Kindergartens „Herzogin Amalie“ den Steppkes sponsern will. Die Idee dazu hatte das Altenburger Musiker-Urgestein Claus Kulisch – Gitarrist und Sänger bei „Rockfonie“ sowie langjähriges Freundeskreis-Mitglied in Personalunion. Da es für ein solches Konzert in geschlossenen Räumen derzeit aber keine Genehmigung gibt, sprang mit dem Teehaus-Förderverein ein weiterer Partner ein, der mit großem organisatorischen Aufwand ein Open Air möglich machte.

Reichlich Platz auf der Wiese

Es sollte angesichts der langen Zwangspause für Konzerte jedweder Art ein Angebot werden, dass vom Publikum mit Freuden angenommen wurde. Auch wenn im abgegrenzten Gartenbereich nur 120 Gäste Einlass erhielten, bot sich davor und auf der Teehauswiese ausreichend Ausweichmöglichkeit, sogar auf der mitgebrachten Decke. Schätzungsweise in Summe rund 350 Besucher genossen die knapp zwei Stunden bei herrlichem Sonnenschein.

Dabei löst „Rockfonie“ sicher nicht den berühmten Aha-Effekt aus. Schon in den 1980er-Jahren war die DDR-Band auseinandergegangen und hatte erst vor einem Jahr bei dem inzwischen fast legendären Musikertreffen in der „Leimrute“ wieder zusammengefunden. Zwar sind aktuell nur noch zwei Urgesteine dabei, doch die Band ist seither wieder gut im Geschäft. „Wir hatten einen vollen Kalender, bis Corona“, bedauert Kulisch.

Von Traurigkeit indes war am Sonntag keine Spur. Mit den großen „Queen“-Hits, wie „We Are The Champions“, „Mama“ oder „A Kind of Magic“, aber auch unbekannteren Songs wusste man das Publikum mitzureißen. So mancher Titel wurde extra für das Unplugged-Programm – keine E-Gitarren, kein großes Schlagzeug, keine Riesen-Verstärker – bearbeitet.

Manuel Schmid macht die Pause zum Ereignis

Da aktuell keine Pausen erlaubt sind, die Band aber mal eine machen muss, wurden mit Stern-Meißen-Sänger Manuel Schmid und Ekkehard Dreßler am Schlagzeug zwei hochkarätige „Pausenfüller“ aufgeboten und Ostrock-Klassiker wie „Wasser und Wein“ von Lift, „Auf der Wiese“ von Veronika Fischer und „Nie zuvor“ von Electra nicht minder gefeiert.

„Meine Hochachtung, ein tolles Konzert“, sagt zum Schluss einer an die Adresse von Teehausvereins-Chef Frank Hammerschmidt, der es wahrlich wissen muss: Rolf Olischer, Konzertveranstalter und Cheforganisator des Altenburger Musikfestivals. Wie viel Geld in der Sammelbox zusammengekommen ist, muss noch ausgezählt werden.

Von Ellen Paul