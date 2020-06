Theater-Neustart in Altenburg: Sommerspielplan unter freiem Himmel

Altenburg/Gera

Lange sah es so aus, dass vor September auf den Theaterbühnen in Altenburg und Gera nichts mehr passiert. Doch seit Dienstag ist es offiziell: Mit 30 Aufführungen unter freiem Himmel meldet sich das Theater Altenburg-Gera vorzeitig aus der Corona-Zwangspause zurück. „Es ist uns extrem wichtig, wieder in Kontakt mit unserem Publikum zu kommen“, betonte Generalintendant Kay Kuntze bei der Vorstellung der Reihe am Dienstag in Gera. Die vergangenen Wochen seien sehr belastend gewesen, hatte Kuntze im OVZ-Interview gesagt.

Start ist am 12. Juni auf zwei Bühnen neben dem Theaterzelt in Altenburg und dem Geraer Theater. Geboten werden fünf Programme, wie eine Sommerrevue des Schauspiels unter dem Titel „Achtung, Grillgefahr!“ und ein Serenadenkonzert mit Stücken von Haydn, Strawinsky und Tschaikowski.

Von OVZ