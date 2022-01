Altenburg

Das Altenburger Land hat wieder ein echtes Neujahrsbaby: Während der 1. Januar in den vergangenen beiden Jahren ohne Geburten im Altenburger Kreißsaal verlief, hielt sich Elias Bratke an das symbolische Datum. Am Samstag um 15.20 Uhr kam der kleine Erdenbürger zur Welt. Mit 53 Zentimetern Größe und 4240 Gramm Gewicht macht Elias seine Eltern glücklich. Claudia und Sebastian Bratke wohnen im Meuselwitzer Ortsteil Brossen. Sowohl Elias als auch Luise, die Erstgeborene der beiden, sind für Familie Bratke Wunschkinder. Beide Eltern arbeiten in großen Meuselwitzer Firmen: die 35-jährige Mutter im Vertrieb, der 31-jährige Vater als Softwareingenieur.

Im Jahr 2021 wurden im Klinikum Altenburger Land 415 Kinder geboren – damit hat sich die Geburtenzahl nach Jahren des Rückgangs nun stabilisiert. Im Jahr 2020 waren in Altenburg 412 Kinder entbunden worden, 2019 kamen 428 Kinder zur Welt, im Jahr davor 444, im Jahr 2017 wurden 484 Knirpse gezählt.

Unter den im vergangenen Jahr geborenen Kindern fanden sich 210 Mädchen und 205 Jungen, darunter dreimal Zwillingspärchen. Der leichteste Neuankömmling in Altenburg wog 1840 Gramm, der schwerste 5150 Gramm. Die beliebtesten Vornamen 2021 bei den Jungen waren Carl oder Karl sowie Theo und Linus. Bei den Mädchen lagen Hanna oder Hannah, Lina und Emily vorn.

Von Mario Jahn und Kay Würker