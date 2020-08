Engagement ist ein Pfund – in der Pleißenaue und anderswo

Treben

Frische Website, freies W-Lan, Filmspaß im dörflichen Ambiente: Die VG Pleißenaue hat sich große Pläne vorgenommen. Was derzeit im Trebener Rittergut in die Bahn gebracht wird, ist für eine derart kleine Verwaltung alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Nicht, weil dort keine fähigen Mitarbeiter die Geschicke lenken würden. Nein, vielmehr, weil es Dinge sind, die im Alltagsgeschäft mitunter auch mal auf der Strecke bleiben.

Da ist es gut, dass man im Landstrich zwischen Haselbach und Windischleuba mit Axel Erler einen engagierten Anwohner in der Hinterhand weiß, der für derlei Belange brennt – und, wie es bei dem Plottendorfer der Fall ist, auch noch die nötige Expertise mitbringt.

Macher im Großen und im Kleinen

Erler steht damit stellvertretend für jenen Menschenschlag, der sich auch im Altenburger Land an vielen Ecken finden lässt. Der anpackt und sich einbringt, damit das Leben am Ende für alle in der Gemeinschaft ein Stück weit besser wird. Das kann, wie im Fall der Familie Lichtenstein, ein finanzkräftiger Mäzen sein, der mit dem Quellenhof in Garbisdorf eine auch überregional beachtete Veranstaltungsstätte maßgeblich mitgestaltet hat. Das können aber ebenso gut die vielen anderen Engagierten, Vereine und Zusammenschlüsse sei, die mit mal kleinen, mal großen Aktionen und Angeboten den Kreis jeweils ein Stückchen lebenswerter machen.

Das ist ein echtes Pfund, mit dem das Altenburger Land wuchern kann. In der Pleißenaue zeigt sich das wieder einmal eindrucksvoll.

Von Bastian Fischer