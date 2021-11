Enkel erschlägt Großmutter: Landgericht Gera verhandelt Altenburger Familiendrama

Altenburg/Gera

Am Ende ist es eine tödliche Tragödie, die sich im Frühjahr dieses Jahres auf dem Altenburger Lerchenberg abgespielt hat. Zunächst bedroht ein junger Mann kurz vor Mittag des 15. April eine ältere Frau. In einem Waldstück am Friedrich-Wolf-Ring soll der 24-Jährige schließlich zugeschlagen haben. Immer wieder. Wie von Sinnen soll er sein Opfer malträtiert und brutal misshandelt haben. Und das am helllichten Tag. Schlimmer noch: Die Frau ist seine Großmutter.

Malträtierte Großmutter verstirbt im Krankenhaus

Zeugen, die das gewaltsame Geschehen mitbekommen, eilen hinzu, wollen der 81-Jährigen helfen. Aber sie können den Aggressor nicht stoppen. Jemand ruft die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen anrückt. Erst den Beamten gelingt es gegen 12.30 Uhr, den augenscheinlich im Rausch befindlichen 24-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Während er festgenommen wird, kommt die Seniorin schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, wo sie wenige Tage später verstirbt.

Wegen Totschlags muss sich der Enkel der Verstorbenen nun vor dem Landgericht verantworten. Wie die Geraer Behörde mitteilte, hat die 1. Strafkammer nun den Prozessauftakt auf den 30. November terminiert. Darüber hinaus hat die Kammer unter Leitung von Richter Uwe Tonndorf bis Januar 2022 weitere sechs Termine angesetzt, um das Gewaltverbrechen aufzuklären, für das dem Angeschuldigten im Fall einer Verurteilung mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe drohen.

Schuldunfähig wegen drogenbedingter Psychose?

Neben den genauen Umständen und der Vorgeschichte der Tat wird es im Prozess hauptsächlich darum gehen, ob und inwieweit der Mann schuldfähig ist oder nicht. Denn laut Staatsanwaltschaft, litt er an jenem Donnerstag im Frühjahr an einer drogenbedingten Psychose. Deswegen befindet er sich derzeit auch in einer psychiatrischen Klinik.

„Nach dem Ermittlungsergebnis lag ein Zusammenspiel von Betäubungsmitteln und Medikamenten vor, wobei die Details der Hauptverhandlung vorbehalten bleiben sollten“, teilte Oberstaatsanwalt Thomas Riebel dazu auf Nachfrage mit. „Dies wird maßgeblich der gutachterlichen Bewertung unterfallen.“ Kommen diese und auch das Gericht zu dem Schluss der Schuldunfähigkeit, bliebe dem Mann Gefängnis erspart. Dafür bliebe er dann länger in der Psychiatrie.

Von Thomas Haegeler