Altenburg

Ein halb nackter Mann mit entblößten Genitalien hat am Samstagvormittag in Altenburg-Südost für Aufregung gesorgt. Der Mann war in der Ahornstraße nur mit T-Shirt und Socken bekleidet unterwegs, lief schreiend durchs Wohngebiet. Anwohner riefen die Polizei. Die rückte mit mehreren Streifenwagen an und nahm sich den 36-Jährigen vor. Wie sich herausstellte, war der Mann massiv alkoholisiert. Ein Test ergab einen Wert von fast drei Promille, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vermutlich habe er sich seiner Jeans und Unterhose entledigt, nachdem die Kleidung zuvor beim Wasserlassen verunreinigt worden war, so die Schlussfolgerung der Beamten. Der Mann war zudem alkoholbedingt mehrfach gestürzt und hatte sich Verletzungen im Gesicht, an Armen und Beinen zugezogen. Ein Rettungswagen brachte ihn in die Klinik. Wegen Erregen öffentlichen Ärgernisses erwartet den 36-jährigen nun eine Anzeige.

Von OVZ