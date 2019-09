Entgangene Förderung für Landkreis: Bringt Treffen mit Altmaier ein Einlenken?

Altenburg/Berlin

Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass Bund und Länder das Altenburger Land bei der Verteilung der Milliarden-Förderung für den Kohleausstieg ausbooten wollen, befasste sich der Deutsche Bundestag am Donnerstagvormittag mit dem gleichen Thema. Rund eine Stunde redeten die Volksvertreter in erster Lesung über einen Gesetzesentwurf, der bis 2038 insgesamt Hilfen in Höhe von 40 Milliarden Euro für die Lausitz, das Mitteldeutsche und das Rheinische Revier vorsieht.

Regionale Politiker wollen sich einsetzen

Gelder für das Altenburger Land sind allerdings im Entwurf nicht vorgesehen, obwohl es offiziell zum Mitteldeutschen Revier zählt. Dies hatten die beiden Bundestagsabgeordneten der Region, Elisabeth Kaiser ( SPD) und Volkmar Vogel ( CDU), der OVZ am Mittwoch bestätigt und angekündigt, sich dafür einzusetzen, dass dies noch korrigiert wird. Beide Politiker griffen in die Debatte am Donnerstag allerdings nicht ein. Vogel selbst saß gut gelaunt im Plenum, Kaiser erschien erst zum darauf folgenden Tagesordnungspunkt. Dass das Altenburger Land und damit ganz Thüringen leer ausgehen sollen, spielte in der gesamten der Debatte keine Rolle.

Hilfe für strukturschwache Regionen

Redner verschiedener Fraktionen betonten allerdings, dass vor allem strukturschwache Regionen gefördert werden müssen, versprachen, die Menschen dort nicht im Stich zu lassen. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU) sagte zu, dass der Kohleausstieg nicht zu Lasten der Beschäftigten und ihrer Familien gehen darf.

Simone Schulze und Christoph Zippel wollen nun am 8. Oktober mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (alle CDU) über die Förderung reden. Quelle: Mario Jahn

CDU-Landtagsabgeordneter Christoph Zippel macht insbesondere die rot-rot-grüne Landesregierung dafür verantwortlich, dass das Altenburger Land nicht gefördert wird. Es sei deren ureigenste Aufgabe gewesen, sich um einen Anteil an den milliardenschweren Strukturhilfen für die Kohle-Regionen zu bemühen. „Das hat Rot-Rot-Grün schlicht verschlafen“, erklärte Zippel in einer Pressemeldung. Ramelow habe über Monate die Hände in den Schoss gelegt, obwohl es als Ministerpräsident seine Pflicht gewesen sei, für die Interessen des Altenburger Landes als Teil der mitteldeutschen Braunkohleregion zu kämpfen, kritisiert Zippel. Die Thüringer CDU habe Altmaier bereits vor Wochen darauf hingewiesen, dass die Landesregierung hier ihre Hausaufgaben nicht gemacht habe.

Deshalb werden am 8. Oktober die CDU-Abgeordneten Simone Schulze aus Schmölln und Christoph Zippel mit Landesparteichef Mike Mohring zu einem persönlichen Treffen mit Altmaier kommen. Der Bundeswirtschaftsminister wird an diesem Tag in Erfurt, nach OVZ-Informationen möglicherweise sogar in Altenburg, erwartet.

Von Jens Rosenkranz