„Unmenschliches Verhalten“? Kantorenentlassung in Altenburg beschäftigt jetzt den Bischof

Altenburg

Die umstrittene fristlose Entlassung des Altenburger Stadtkantors Philipp Göbel zieht weitere Kreise. Nun hat sich ein langjähriges Mitglied der evangelischen Kirchgemeinde Altenburg sogar bei Friedrich Kramer, dem Landesbischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, darüber beschwert und ihm das Unverständnis und die Besorgnis etlicher anderer Gemeindeglieder in einem Schreiben übermittelt. „Alle waren fassungslos“, schrieb Christine Gerbig, und: „Ich bitte Sie um Hilfe“. In der offenen Kirche werde sie von Bürgern gefragt, was los sei in der Kirche und „Ihr wollt Christen sein?“. Dies sei ein Schaden für die evangelische Gemeinde und die Kirche, sorgt sich Christine Gerbig.

Parallelen zum Fall Annette Fischer

Im Brief an den Bischof äußert sie Kritik an dem Kündigungsbeschluss des Kreiskirchenrats und speziell an Superintendentin Kristin Jahn. „Sie ist keine warmherzige Gemeindehirtin“, heißt es im Schreiben. Darin zieht die 70-jährige Gerbig wegen des innerkirchkirchlichen Umgangs mit Menschen sogar Parallelen zum Fall Annette Fischer. Das Kreistagsmitglied der Linken aus Altenburg hatte sich im August 2017 das Leben genommen (OVZ berichtete). Dem voraus ging ein Streit über eine ABM und die Fortsetzung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit mit der Kirchenleitung. Darunter habe Annette Fischer sehr gelitten, schreibt Christine Gerbig.

Die Motive des Selbstmordes liegen allerdings bis heute im Dunkeln.

Bischof verweist auf einstimmigen Beschluss

Superintendentin Jahn ließ eine OVZ-Anfrage nach einer Stellungnahme zu den Vorwürfen gegen sie unbeantwortet. Antwort kam dagegen von Bischof Kramer. „In den vergangenen Jahren hat es zunehmende Differenzen zwischen Kantor Göbel und dem Kirchenkreis als Anstellungsträger gegeben. Diese Schwierigkeiten hatten das Arbeitsverhältnis schwer belastet und führten letztendlich zur Kündigung – ein Beschluss, den der Kreiskirchenrat einstimmig gefasst hat“, erklärte Kramer gegenüber der OVZ.

Vereinbarung in greifbarer Nähe

In einem konstruktiven Gespräch sei zwischen dem Kreiskirchenrat und Kantor Göbel eine Verständigung gefunden worden, die eine abschließende Vereinbarung zur einvernehmlichen Beendigung des Dienstes von Kantor Göbel in greifbare Nähe rücke. Fester Bestandteil dieser Verständigung sei es, dass auf öffentliche Schuldzuweisungen und wechselseitige Vorwürfe ebenso verzichtet wird wie auf die Enthüllung dienstlicher Interna.

Der Kirchenkreis fühle sich hieran vor allem im Interesse der beabsichtigten gütlichen Einigung uneingeschränkt gebunden. „Als Landesbischof weiß ich, dass der Kreiskirchenrat diese schwierige Personalentscheidung nur nach ausführlicher Beratung getroffen hat.“

Pressesprecher nimmt Bischof-Mail zurück

Rund elf Stunden nach dieser Mail des Bischofs bezeichnete dessen Pressesprecher Friedemann Kahl diese als gegenstandslos. „Zwischenzeitlich gibt es einen veränderten Sachstand in der Vereinbarung zwischen dem Kirchenkreis und Herrn Göbel. Dafür ist jedoch noch ein Gespräch mit der rechtlichen Vertretung von Herrn Göbel nötig“, erklärte Kahl.

In einer zweiten Mail wenige Tage später erklärte er, dass die Ursachen und der Verlauf des Konflikts zwischen Göbel und dem Kirchenkreis gegensätzlich wahrgenommen würden. „Gleichwohl wird versucht, in konstruktiven Gesprächen zu einer Beilegung des Konflikts zu kommen.“

Bezüglich des Schreibens von Christine Gerbig an den Bischof heißt es, dass Briefe an das Bischofsbüro grundsätzlich direkt beantwortet werden und nicht über die Öffentlichkeit.

Von Jens Rosenkranz