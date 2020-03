Altenburg

Die Macher des Skatstadtmarathons haben offenbar noch ein Fünkchen Hoffnung, die 12. Auflage des Altenburger Lauf-Events am 13. Juni durchführen zu können. „Wir haben uns vorgenommen, spätestens bis Mitte Mai in enger Abstimmung mit den zuständigen Ämtern zu einer Entscheidung zu kommen“, heißt es in einer Mitteilung des Organisationsteams vor dem Hintergrund der aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens aufgrund der Corona-Pandemie und einer damit wahrscheinlichen Absage.

Bei Absage gelten Meldungen für 2021

Zugleich erklären die Veranstalter: „Kein einziger Starter, Helfer, sonstiger Unterstützer oder Vertragspartner und kein einziger Zuschauer soll einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt werden.“ Man wisse „dass die Durchführung von Sportveranstaltungen derzeit völlig nebensächlich ist“, heißt es in der Mitteilung weiter. „In unserer Gesellschaft sollte es jetzt vielmehr um Solidarität, Verständnis, Disziplin, Zusammenhalt und Nächstenliebe gehen.“

Dennoch blute „unser Läuferherz, sollte es zu einer Absage kommen, aber auch für uns hat die Gesundheit oberste Priorität“, so die Mitglieder des Altenburger Skatstadtmarathon-Vereins. Zudem versichern sie, „dass bei einer Absage der Veranstaltung die Anmeldungen für 2021 ihre Gültigkeit behalten. Gleiches gilt natürlich auch für schon geleistete Sponsorengelder.“

Von OVZ