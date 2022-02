„Er hatte diese Aura“: Judo-Trainer Horst Zeuner wurde 85 Jahre alt

Schmölln

„Er hatte diese Aura“, sagt Ivo Schöne. „Er war der Chef, der den Raum betrat, und dann war Ruhe.“ Er – damit ist Horst Zeuner gemeint. Am 11. Januar ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Seit 1951 war er eines der ersten Mitglieder im Judo-Verein Schmölln, heute Polizeisportverein (PSV) Schmölln. Seit 1971 war er Vereinschef und Trainer, bis er 1995 den Staffelstab an Ivo Schöne weitergab. Der ist jetzt zweiter Vorsitzender und Abteilungsleiter für Judo. Wenn Schöne von Horst Zeuner spricht, dann schwingt da Bewunderung in seiner Stimme mit. Und Respekt. Für seine technische Kompetenz im Kampfsport, aber vor allem auch für seine Fähigkeit, die Philosophie des Judo zu vermitteln. „Es ging ihm nie nur um den Sport. Er hat die Werte vertreten, die einen im Leben weiterbringen: Kameradschaft, Wertschätzung. Und das hat er vermittelt.“ Eine gute „Gesamtpersönlichkeit“ habe Zeuner aus „seinen Jungs“ machen wollen.

Streng und exakt war sein Stil

Obwohl Schöne ihn beim Training nicht selbst erlebt hat, weiß er doch, was seine Schüler über ihn sagten: Streng sei er gewesen. Aber technisch sehr gut und exakt in der Bewegungsausführung, denn die konnte über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Streng war Horst Zeuner (l.) beim Training. Aber er vermittelte „seinen Jungs“ wichtige Werte. Quelle: PSV Schmölln

Hauptberuflich war Horst Zeuner Sport- und Biologielehrer. Erst an der Polytechnischen Oberschule, dann an der Regelschule. Sein Fokus habe aber immer auf dem Sportunterricht gelegen. Der Lehrerberuf mag der Grund sein, weswegen er zu den Judokas im Schulalter immer eine gewisse Distanz gewahrt habe. „Das ist schwer zu beschreiben. Einerseits war er distanziert, aber dennoch war er immer für uns da“, erinnert sich Schöne nachdenklich. „Er hat sich wirklich immer gekümmert im Verein. Auch dann, wenn es mal nicht um seine Trainingsgruppe ging.“ Sein Verdienst sei es, dass es der Verein über die Wende geschafft habe.

Horst Zeuner mit seiner inzwischen ebenfalls verstorbenen Frau Brigitte. Quelle: privat

Er steckte seine Zeit lieber in Vereinsarbeit

Bis zum dritten Dan, dem dritten Meistergrad des schwarzen Gürtels, hatte sich Horst Zeuner hochgearbeitet. Er hätte noch weitere Prüfungen ablegen können, wenn er gewillt gewesen wäre, die viele Vorbereitungszeit aufzuwenden. Aber die steckte er lieber in die ehrenamtliche Vereinsarbeit. Die natürliche Autorität, die Zeuner innehatte, habe er bis zum Schluss ausgestrahlt. Schöne hatte ihn noch auf seinem 85. Geburtstag im Oktober gesehen und sich gut mit ihm unterhalten. „Wir alle waren tief betroffen, dass es so plötzlich geschah.“

Die Verbundenheit blieb bis zum Schluss

Die Trauerfeier am Wochenende hat Schöne als sehr berührend erlebt. „Die Trauerrede hatte ein ehemaliger Judoka vorbereitet. Sehr emotional und auf den Punkt.“ Die tiefe Verbundenheit zum Judo-Verein blieb Horst Zeuner bis zum Schluss erhalten: Den PSV bedachte er auch in seinem Letzten Willen. Nachdem er seine Frau Brigitte 2009 verloren hatte, liegt er nun neben ihr auf dem Schmöllner Friedhof. Er hinterlässt einen Sohn und zwei Enkelkinder.

Von Katharina Stork