Altenburg

Vor rund einem Jahr ging Altenburgs erster DDR-Softeis-Laden an den Start: ausgerechnet mit Beginn des ersten Lockdown. Welche Auswirkungen hatten Einschränkungen und Verbote im Landkreis auf das kleine Familienunternehmen? Die LVZ hat nachgefragt, wie es der „Eismarie“ in der Wallstraße 3 seither ergangen ist.

Zweieinhalb Wochen Ungewissheit

„Eigentlich wollten wir am 18. März eröffnen. Aber als die Ansage kam, dass Läden geschlossen werden mussten, haben wir erst mal abgewartet“, erzählt Inhaberin Jessica Burkhardt. Gut zweieinhalb Wochen lang herrschte Ungewissheit, ob der Eisladen während der Pandemie überhaupt an den Start gehen könne. Doch da die süßen Leckereien ausschließlich im Straßenverkauf angeboten werden, durfte die Altenburgerin eröffnen.

Glück im Unglück an der Wallstraße

Seit dem 4. April 2020 verwöhnt die 36-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter Heike Bürger nicht nur die Skatstädter mit ständig wechselnden Softeis-Kreationen. „Wir hatten Glück im Unglück und waren nie von Schließung betroffen. Wir durften immer öffnen“, blickt Jessica Burkhardt auf das vergangene Jahr zurück. Den aktuellen Hygienebestimmungen wird mit Abstandsmarkierungen auf dem Bürgersteig, Maskenpflicht für Kunden und Plexiglasscheibe am Verkaufsfenster Rechnung getragen. Und es wird darauf geachtet, dass die Kundschaft ihr Eis nicht im unmittelbaren Verkaufsbereich schleckt. Ausweichmöglichkeiten bieten Bänke in einem kleinen Park an der Wallstraße.

Schoko-Vanille ist der Klassiker des Ostens

Geschlossen war der DDR-Softeis-Laden gegenüber dem Altenburger City Center bisher nur über die Weihnachtstage bis Ende Januar. Wo andernorts die Saison im Oktober endete, zapften die Skatstädterinnen bei verkürzten Öffnungszeiten noch bis zum 20. Dezember Eis aus den Maschinen. „Wir haben Wintereis gemacht mit Spekulatius, Zimt, Marzipan und gerösteten Mandeln“, berichtet die Inhaberin. Neben den jahreszeitlich wechselnden Sorten wie Kaktusfeige-Vanille, Haselnuss-Eierlikör und Waldmeister-Joghurt sind es die Klassiker aus dem Osten der Republik, die Kundschaft anlocken. „Schoko-Vanille ist am Wochenende besonders gefragt“, meint Jessica Burkhardt.

DDR-Softeis hat mehr Geschmack

Den Geschmack ihrer Kindheit fängt sie mit originaler DDR-Technik ein, das Eispulver bezieht sie von ostdeutschen Herstellern. Wie alt ihre Eismaschinen sind, kann sie nicht sagen. Aber die wuchtigen Geräte sorgen dafür, dass die Konsistenz der kalten Leckereien fester und schwerer ist als heutzutage üblich. Weniger Luft im Softeis sorgt für mehr Geschmack. Das wissen auch die Stammkunden zu schätzen, die teilweise Bestellungen von bis zu 20 Bechern an Tiefgefrorenem ordern. Denn in der „Eismarie“ wird nichts weggeworfen. Was im Tagesgeschäft nicht über die Ladentheke geht, wird portioniert und wandert in den Frost. Auf diese Weise bietet der kleine Laden rund zehn verschiedene Sorten an Eisbechern an.

Heike Bürger beim Softeis-Zapfen: den echten Ostgeschmack produziert nur originale Kältetechnik aus der DDR. Quelle: Mario Jahn

Öffnungszeiten frühjahrsgerecht erweitert

Die „Eismarie“ hat sich in der Skatstadt trotz der Pandemie gut etabliert. Das Mutter-Tochter-Gespann ist mittlerweile um zwei Verkäuferinnen angewachsen. „Wir hätten nie gedacht, dass wir so erfolgreich sein werden. Wir sind überrascht, dass wir so schnell gewachsen sind“, freut sich Jessica Burkhardt. Den einzigen Rückgang an Kundschaft habe man in der Zeit der Ausgangssperre gespürt. Seit dem 2. März sind die Öffnungszeiten frühjahrsgerecht erweitert worden. Der DDR-Softeis-Laden hat von Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Von Dana Weber