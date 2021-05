Kerstin Pohlers, die langjährige Inhaberin der namhaften Schmöllner Sportagentur Ebert, erlag in der vergangenen Woche unerwartet einem Schlaganfall. In ihrer Agentur gab sich Spitzensportler wie Diskuswerfer Lars Riedel und Speerwurf-Weltmeisterin Christina Obergföll die Klinke in die Hand.