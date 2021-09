Altenburg

Es geht um viel an diesem Sonntag. Mehr als 70 000 Menschen im Altenburger Land sind aufgerufen, ihre Stimme für den neuen Bundestag abzugeben. Was erwartet sie in den Wahllokalen? Wie läuft der Wahltag? Und insbesondere: Für welche Politik entscheiden sich die Einwohner in den Städten und Gemeinden im Landkreis beziehungsweise im kompletten Wahlkreis 194 „Gera – Greiz – Altenburger Land“?

Die LVZ begleitet diesen spannenden Sonntag ganztägig mit einem Liveticker. Wir bleiben ab dem Sonntagmorgen bis in den Abend hinein am politischen Puls der Region, ordnen ein, analysieren die Ergebnisse und schauen, auf welchen Wahlpartys am ausgelassensten gefeiert wird. Der Ticker startet um 8 Uhr.

Vor allem aber kommt es nun auf Sie an, liebe Leserinnen und Leser: Bitte gehen Sie wählen.

Von LVZ