Nobitz/Wilchwitz

Der Nobitzer Gemeinderat beschloss auf seiner jüngsten Sitzung, den geplanten Bau einer vollbiologischen Kleinkläranlage für das gemeindeeigene Grundstück im Ortsteil Wilchwitz, Dorfplatz 1, einzustellen. Das Gebäude der ehemaligen herzoglichen Domäne ist Sitz des Zweckverbandes Altenburger Land (ZAL). Grund für den Stopp des Bauvorhabens sind 2019 verabschiedete Änderungen im Thüringer Wassergesetz.

Zukünftig zentrale Kläranlagen auch für kleine Orte

Diese sehen vor, Ortschaften und Ortsteile mit mehr als 200 Einwohnern zukünftig ausnahmslos an die öffentliche Abwasserentsorgung anzuschließen. Sprechen wasserwirtschaftliche Gründe dafür, werden auch kleinere Dörfer wie der Ponitzer Gemeindeteil Merlach in Zukunft zentral angeschlossen. Grund hier ist das vom Zweckverband betriebene Wasserwerk. Die vorgegebene Einwohnerzahl von 200 ist eine zukünftige Komponente und bezieht sich auf das Jahr 2035. Derzeit arbeitet der ZAL an einem neuen Abwasserbeseitigungskonzept, das bis Mitte nächsten Jahres vorliegen muss.

Vollbiologische Kleinkläranlagen haben bei Zentralanschluss ausgedient

Was bedeutet in den betreffenden Dörfern die Gesetzesänderung für Hausbesitzer, die bereits in eine vollbiologische Kleinkläranlage investiert haben? Laut ZAL unterliegen diese Anlagen einem Bestandsschutz – 15 Jahre lang ab Inbetriebnahme. Erst danach werden die Grundstücke zwingend ans zentrale Abwassernetz angeschlossen. Die Kleinkläranlagen werden damit überflüssig, erforderliche Anschlussarbeiten sind von den Eigentümern finanziell selbst zu tragen. „Die Lebensdauer einer vollbiologischen Kleinkläranlage ist wegen der Technik begrenzt“, erläutert Werkleiter Lars Merten. Nach 15 Jahren könne da möglicherweise ein Ersatzbau notwendig werden. Zudem fallen Stromkosten an sowie Ausgaben für zwei jährliche Wartungen durch einen Fachmann. „Ich glaube, wenn man sich das durchrechnet, ist ein Vollanschluss preiswerter“, meint Merten.

Auch Wilchwitz erhält in Zukunft zentrale Lösung

Auf Wilchwitz mit seinen rund 460 Einwohnern kommt nach neuer Gesetzeslage langfristig definitiv eine zentrale Lösung der Abwasserbeseitigung zu. Bis es soweit ist, können nach Angaben des ZAL allerdings mindestens zehn Jahre ins Land gehen. „Wir haben vorher noch fünf größere Orte anzuschließen, unter anderem Ehrenhain, Ponitz und Kriebitzsch“, erklärt Merten. Generell ist der Prozess vor dem Baubeginn einer zentralen Kläranlage ein langwieriger, müssen unter anderem ein Generalentwässerungsplan für das Einzugsgebiet erstellt und eine Vielzahl an Verhandlungen geführt werden.

Ein günstiger Standort für eine Wilchwitzer Anlage wäre wegen des natürlichen Gefälles laut Merten das Unterdorf. Allerdings sei dort der Baugrund ein problematischer. Womöglich ist eine Pumpstation im Oberdorf mit Anschluss an eine Nobitzer Kläranlage die bessere Lösung. Doch bis dahin fließt noch viel Wasser die ortsnahe Pleiße hinab.

Von Dana Weber