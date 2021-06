Erheblicher Schaden nach Wohnhausbrand in Altenburger Innenstadt

Altenburg

Alarm für die Altenburger Feuerwehr am Samstagmorgen: In der Kunstgasse loderten Flammen an einem Wohnhaus. Das Feuer war gegen 7.45 Uhr bemerkt worden – im Hinterhof eines Gebäudes nahe dem Kreisverkehr. Wie sich herausstellte, stand ein vor dem Haus abgestellter Müllsack in Flammen.

Der Wohnhausbrand in der Altenburger Innenstadt hat Spuren hinterlassen. Quelle: Mario Jahn

Die Kameraden der Feuerwehr konnten dank schneller Löscharbeiten Schlimmeres verhindern – laut Polizei wurde kein Bewohner verletzt, es kamen alle mit dem Schrecken davon. Doch der Sachschaden ist erheblich: Die Flammen hatten sich an der verkleideten Fassade bis ins erste Obergeschoss hochgefressen. Die Wärmedämmung des Hauses verbrannte auf mehreren Quadratmetern bis aufs Mauerwerk.

Polizei sucht Zeugen

Inwieweit hier Brandstiftung im Spiel ist, ließ die Polizei am Montag noch offen. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen laufen noch, es werden Zeugen gesucht. Sie mögen sich unter der Telefonnummer 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land melden.

Von Kay Würker