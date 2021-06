Erlebnishof Probst in Schmölln hat wieder geöffnet – und immer noch zu kämpfen

Schmölln

Die vergangenen Monate der Pandemie haben vielen verschiedenen Unternehmen das Leben besonders schwer gemacht. Existenzen wurden teilweise zerstört, die erhoffte Unterstützung blieb aus oder deckte den Bedarf des täglichen Lebens kaum ab. Auch dem Erlebnishof Probst im Schmöllner Ortsteil Kummer ging es schlecht. Und auch momentan sieht es auf dem Hof nicht rosig aus.

Keine Voranmeldung für Wochenendbesuche im Juni nötig

Maike und Jörg Probst waren in der Vergangenheit mit ihren Shows und Tieren international unterwegs. Vor 20 Jahren ließen sie sich in Schmölln nieder und gründeten ihren bis heute bestehenden Erlebnishof inklusive verschiedener Tiershows. „Wir empfangen hauptsächlich Gruppen, sowie Schulen, Kindergärten und Behinderteneinrichtungen. Aber natürlich sind auch Einzelpersonen und Familien bei uns herzlich willkommen“, so Maike Probst, die den Hof gemeinsam mit ihrem Mann Jörg Probst betreibt.

Der Hof funktioniert über ein Bestellprogramm. Interessenten melden sich und dann wird alles bis ins Detail geplant. „Wir planen den Tag, an dem die Gruppen sich bei uns aufhalten wollen, exakt durch. Was für den Tag angedacht ist, auch die Versorgung mit Speisen und Getränken, wird genau durchkalkuliert.“ Durch die Pandemie war der Hof geschlossen, seit dem 30. Mai ist er wieder geöffnet. Die Gruppen – und somit die Haupteinnahmequelle des Hofes – bleiben allerdings bisher aus.

„Im Juni sind alle Gruppen ausgefallen. Wir haben nun am Wochenende von 14 bis 18 Uhr geöffnet, allerdings finden keine Tiershows statt, diese sind ab Juli wieder geplant.“ Auf dem Hof können sich die Tiere angeschaut werden, auch Spielplätze, Riesenhüpfkissen, Trampoline und ein Hofcafé sind vorhanden. Der Eintritt kostet zehn Euro, Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt.

Voranmeldungen für den Besuch sind nicht nötig, es besteht auch keine Masken- oder Testpflicht. Auf dem 8000 Quadratmeter großen Gelände ist es unproblematisch, die Abstandsregeln zu wahren. Auch während künftiger Tiershows ist durch entsprechende Lüftung die nötige Hygiene gegeben. Die Kontaktnachverfolgung findet über die Luca-App statt.

Auf dem Hof leben die Tiere in fünf Tiergruppen, darunter Hunde, Berberaffen, Papageien und Pferde.

Enttäuschung und Unverständnis über die Ignoranz bei Hilfsbedürftigkeit

Unterstützung in dieser schwierigen Zeit war leider kaum spürbar, bedauert Maike Probst. „Wir haben staatliche Hilfen bekommen, allerdings würde ich diese eher als ,staatliche Almosen‘ bezeichnen“, so die 56-Jährige. „Wir hatten zehn Prozent unseres regulären Umsatzes im Monat. Und davon mussten wir uns selbst und natürlich auch die Tiere versorgen.“ Zumindest gab es ein paar Futterspenden von treuen Stammkunden, die den Hof auch in seiner Schließungsphase nicht vergessen haben. Dafür ist Maike Probst sehr dankbar. Und umso enttäuschter über fehlende Zuwendungen andererseits. „Ich bin einfach nur enttäuscht. Auf Bundesebene so wie auch auf kommunaler Ebene. Kleine Unternehmen werden einfach außen vor und im Regen stehen gelassen.“ Auch das 20-jährige Bestehen wird nicht gefeiert werden, die vergangenen Monate haben zu sehr gezehrt. „Mir ist das Feiern gründlich vergangen.“

Gruppen dürfen sich für den Juni gerne anmelden

Wer hingegen den Hof für eine private Feier nutzen möchte, kann sich für diesen Monat noch anmelden. „Egal ob Kindergeburtstage, Schulabschlussfeiern oder ähnliches – Anfragen nehmen wir jederzeit per Telefon oder E-Mail an.“

Nähere Informationen finden Interessenten auf der Website des Erlebnishofes http://www.maikeundjoergprobst.de.

Von Mary Anne Härtling