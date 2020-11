Erlebnispark Starkenberg für Spendensammlung in Meuselwitz missbraucht

Meuselwitz/Starkenberg

„Von uns geht niemand betteln und hausieren!“ Hardy Weisheit ist empört über den Unbekannten, der die pandemiebedingt heikle Situation des Erlebnisparks Starkenberg ausnutzte und in Meuselwitz kürzlich als falscher Spendensammler in die eigene Tasche wirtschaftete. „Es ist eine Frechheit, dass man unseren Namen missbraucht“, meint der Leiter des Elefantenreservates. Weisheit wurde von der Betrugsmasche telefonisch durch einen betroffenen Bürger in Kenntnis gesetzt, als dieser sich bei ihm nach einer bestehenden Sammelaktion erkundigte.

Betrügerischer Spendensammler mit Tierfotografien

Als die Meuselwitzer Stadträtin Angela Pechmann durch Bekannte von der illegalen Spendensammlung erfuhr, wandte sie sich an die OVZ. Nach Aussagen von Betroffenen handelte es sich um einen etwa 60-jährigen hochgewachsenen Brillenträger mit weißgrauem Haar, der im Innenstadtbereich wie der Freiligrathstraße mehrfach an Haustüren klingelte und um Geldspenden für Tiere und Menschen des Starkenberger Erlebnisparks bat. Auf die Frage, ob er sich ausweisen könne, lenkte er mit einem handlichen Büchlein voller Tierfotografien ab. Mehrere Anwohner fielen auf die ruhige und gelassene Art des Betrügers herein.

Angela Pechmann nennt diese Vorgehensweise eine absolute Schweinerei. Sie setzte sich umgehend mit der Stadtverwaltung in Verbindung und erfuhr, dass von Seiten des Ordnungsamtes keine Genehmigung zum Spendensammeln vorlag. Mindestens einer der Betroffenen ist gewillt, Anzeige zu erstatten.

Bereits zweiter Vorfall dieser Art

Laut Hardy Weisheit ist die unberechtigte Sammlung in Meuselwitz bereits der zweite Vorfall dieser Art, bei dem der Name seines Familienunternehmens von Trittbrettfahrern benutzt wird, um in Krisenzeiten finanzielle Zuwendungen zu ergaunern. Vor zehn Tagen zog die Polizeidirektion Greiz telefonische Erkundigungen über etwaige Sammeltätigkeiten bei ihm ein, die natürlich nicht stattgefunden haben.

Den Fortbestand des Erlebnisparks zu sichern sei ein Drahtseilakt, betont Weisheit und wirbt für die Winterwunderwelt mit Weihnachtsmarkt vom 28. November bis zum 3. Januar.

Von Dana Weber