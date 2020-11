Erlebnispark in Starkenberg muss Zirkuszelte abbauen – und plant nun eine Winterwunderwelt

Starkenberg/ Kostitz

Erst der neuerliche Corona-Lockdown und nun auch noch das: Der Erlebnispark im Starkenberger Ortsteil Kostitz muss seine Zelte abbauen. Bereits zu Monatsbeginn ist die vorübergehende Baugenehmigung abgelaufen, das zuständige Landratsamt macht nun Druck – auch im Starkenberger Gemeinderat sorgte die fehlende Genehmigung für Gesprächsstoff.

Bis 20. November müssen die Zelte verschwinden

Wie das Landratsamt auf OVZ-Nachfrage mitteilte, erteilte die Bauordnungsbehörde dem Erlebnispark mit Wirkung ab 12. Juni – also gut einen Monat nach der offiziellen Eröffnung des Parkes – eine zweimonatige Genehmigung zur Aufstellung von zwei Zirkuszelten inklusive Masten als sogenannte fliegende Bauten und führte eine sicherheitstechnische Abnahme durch. Auf Antrag Hardy Weisheits verlängerte das Amt die befristete Nutzungsdauer bis zum 1. November.

Direkt nach Ende der Frist, am 2. November, habe in Kostitz ein Ortstermin mit Mitarbeitern des Bauordnungsamtes und Hardy Weisheit stattgefunden. Die zum Zeitpunkt der Begehung noch stehenden Zelte müssen bis nun zum 20. November zurückgebaut sein, was durch die Behörde überprüft werde.

Diverse Hürden für dauerhafte Baugenehmigung

Laut Landratsamt wäre für den unbefristeten Verbleib der Zirkuszelte sowie für mögliche weitere Neu- und Umbauten eine dauerhafte Baugenehmigung notwendig. Diese scheitere jedoch an einem passenden Bebauungsplan, den es für dieses Areal nicht gibt. Denn das Gelände des Parkes liegt bauplanungsrechtlich im Außenbereich der Ortschaft Kostitz, ist also nicht Teil des im Zusammenhang bebauten Gebietes.

Das ist ein Hauptgrund, weshalb das Bauordnungsamt nach eigenem Bekunden beim Ausbau des Erlebnisparks auf der Bremse steht. Zwar war es möglich, vorübergehend für ein paar Wochen Zirkuszelte zu errichten. Jedoch: „Ein dauerhafter Zirkusbetrieb oder Erlebnispark ist auf der Grundlage der derzeitigen bauplanungsrechtlichen Situation nicht genehmigungsfähig“, teilt Behördensprecherin Jana Fuchs mit.

Abhilfe könnte ein entsprechendes B-Plan-Verfahren schaffen. Dieses ist allerdings nicht nur langwierig, sondern wäre auch finanziell von der Parkbetreiber-Familie Weisheit zu tragen. Außerdem stehe „das Vorhaben dem aktuellen Flächennutzungsplan entgegen, welcher parallel mit angepasst werden muss. Die Kosten solcher Verfahren gehen ebenfalls zu Lasten des Vorhabenträgers.“

Hardy Weisheit sieht es gelassen

Hardy Weisheit sieht den aktuellen Abbau der Zelte trotzdem gelassen, wie er im Gespräch mit der OVZ versicherte. „Es ist für uns nichts Ungewöhnliches, die Zelte ständig auf- und abzubauen.“ Bereits zum 28. November wolle er sich wieder eine vorübergehende Genehmigung für fliegende Bauten holen. Dann stehe die Eröffnung der „ Winterwunderwelt“ an, mit Schlittschuhbahn und Weihnachtsmarkt. Geplant seien auch ein Märchentheater, Besuche des Weihnachtsmanns und Shows mit Künstlern, Tieren und Akrobaten im Weihnachtscircus. Das Programm sei bis zum 3. Januar immer mittwochs bis sonntags von 12 bis 18 Uhr zu erleben, ebenso am 28. und 29. Dezember. Lediglich über Weihnachten und den Jahreswechsel sei geschlossen, kündigte die Familie Weisheit am Sonntag an.

Ein Bauantrag zum weiteren Betrieb der Zirkuszelte lag dem Bauordnungsamt bis Donnerstag nach eigener Auskunft noch nicht vor. Nach dem Ende des Winterprogrammes will Hardy Weisheit die Zelte wieder abbauen und einlagern, bevor sie zum Osterprogramm wieder errichtet werden sollen.

Von Dana Weber