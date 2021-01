Ernestinum: Altenburger Stadtverwaltung räumt Vorwurf der Geldverschwendung aus

Altenburg

„Gibt es hier eine doppelte Planung? Ist das Geld doppelt ausgegeben worden?“ Die Fragen des Bauausschuss-Vorsitzenden im Altenburger Stadtrat, Peter Müller (Pro Altenburg), hatten im Oktober für ziemliche Verwirrung gesorgt (die LVZ berichtete). Inzwischen konnte das Rathaus die Irritationen ausräumen. Beim Ernestinum, das bekanntlich saniert werden und künftig die Stadtbibliothek beherbergen soll, haben die bisherigen Vorbereitungsarbeiten zwar mächtig lange gedauert, doch es ist alles mit rechten Dingen zugegangen, wie Bürgermeister Frank Rosenfeld versichert.

Müller waren weite Teile der aktuellen Pläne bekannt vorgekommen. Er erinnerte sich daran, derlei Unterlagen vor Jahren schon einmal im Bauausschuss behandelt und 2017 dazu im Stadtrat einen Beschluss gefasst zu haben. Damals sei es lediglich um die Billigung eines Projektzielkatalogs durch den Stadtrat gegangen, so Rosenfeld. Und Rüdiger Zick vom Hochbauamt ergänzt: „Es ging nur um die künftige Nutzung des Gebäudes. Darüber hinaus ist nichts beschlossen worden.“

Erste Arbeiten haben begonnen

Laut Rosenfeld habe sich die Planung insgesamt verzögert. 125 000 Euro, die bereits 2016 für die ersten beiden Phasen in den Haushalt eingestellt waren, seien für diesen Zweck nicht abgerufen und deshalb 2018/19 neu im Haushaltsplan verankert worden. Das Geld wurde also nicht doppelt ausgegeben, versicherte der Bürgermeister. „Mit einer entsprechenden Erklärung über die Verzögerung hätte es nicht zu diesem Missverständnis kommen müssen“, monierte Peter Müller in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung und bekam die Zusage, die Verwaltung werde künftig an die Historie bestimmter Vorgänge erinnern.

Inzwischen haben erste Arbeiten zur sogenannten Baufreilegung in dem seit langem leerstehenden Gebäude begonnen, wie zwischenzeitlich aufgestellte Bauschuttcontainer belegen. Laut Stadtverwaltung sieht der aktuelle Zeitplan vor, dass der Umbau des Ernestinums 2022 startet. Voraussichtlich Anfang 2024 soll die Stadtbibliothek, zurzeit beheimatet in der Lindenaustraße, am neuen Standort ihre Pforten öffnen. Die große Aula des ehemaligen Schulgebäudes, für das 1727 der Grundstein gelegt wurde, soll als Veranstaltungssaal auch Dritten, etwa Vereinen, zur Verfügung stehen. Gerechnet wird mit Kosten von 5,6 Millionen Euro, das Gros davon sind Fördermittel.

Von Ellen Paul