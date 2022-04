Erneut Autodiebe im Altenburger Land unterwegs

Rositz

Erneut haben Autodiebe im Altenburger Land ihr Unwesen getrieben. Nachdem bereits in der Nacht zum Donnerstag mehrere Fahrzeuge der Marke Audi im Landkreis entwendet wurden, waren der oder die unbekannten Täter zwischen Donnerstag und Freitag nun in Rositz unterwegs – dieses Mal allerdings ohne Erfolg.

Täter fliehen unverrichteter Dinge

Zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 5.55 Uhr am Freitagmorgen, so die Polizei, nahmen Diebe in der Straße der Chemiearbeiter einen Audi Q7 ins Visier. Nach derzeitigen Erkenntnissen entfernten sie dabei das Türschloss des Fahrzeugs, der anschließende Diebstahlsversuch misslang jedoch offenbar, so dass die Täter ohne Beute flüchteten. Ähnlich war bereits ein weiterer Diebstahlsversuch in Gera am Donnerstag verlaufen. Dort hatte die Alarmanlage des Wagens die Diebe in die Flucht geschlagen (OVZ berichtete).

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei in Gera hat neben den bereits bekannten Fällen nun auch in dem versuchten Diebstahl in Rositz die Ermittlungen aufgenommen. Weiterhin werden Zeugen gesucht, du zu den genannten Tatzeiten auffällige Personen oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben. Hinweise nimmt die KPI Gera unter Tel. 0365 82341465 entgegen.

Von LVZ