Altenburg

Schon wieder haben sich in Altenburg übers Wochenende mehrere Einbrüche ereignet. Wie die Polizei am Montag berichtete, war ein Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bach-Straße das Ziel eines oder mehrerer Täter. Zwischen Freitag gegen 19 Uhr und Samstag gegen 18.15 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Kellerabteil und entwendeten daraus zwei E-Bikes. Eines der Fahrräder wurde bereits am Sonntag in der Pauritzer Straße wiedergefunden und sichergestellt, nach dem anderen läuft nach wie vor die Fahndung.

Einbrüche in zwei Gartenanlagen

Auch auf Kleingartenanlagen haben es die Diebe abgesehen. Bereits zwischen Donnerstag und Freitagmittag vergangener Woche gab es einen Einbruch in eine Gartenparzelle der Sparte „Poschwitzer Höhe“. Der oder die Täter entwendeten Lebensmittel und ein Elektrogerät. Aus einer Laube in der Anlage „Am Deutschen Bach“ stahlen Unbekannte diverses Werkzeug, Tabak sowie Getränke. Zudem wurde ein TV-Gerät – vermutlich bei dem Versuch, es ebenfalls zu wegzutragen – beschädigt.

Die Polizeiinspektion Altenburger Land ermittelt in allen Fällen, bittet um Zeugenhinweise.

Von Kay Würker