Trebula

Die Feuerwehren aus Altkirchen und Schmölln mussten am Sonnabend erneut gegen 12 Uhr ausrücken, um einen brennenden Strohhaufen an der Milchviehanlage Trebula zu löschen. Dort war bereits vor zwei Wochen durch Brandstiftung eine komplett mit Heu wie Stroh gefüllte Halle in Flammen aufgegangen und hatte die Feuerwehr über Stunden in Atem gehalten (die OVZ berichtete).

Feuer war Oberflächenbrand

„Beim aktuellen Einsatz handelte es sich nur um einen Oberflächenbrand auf rund 100 Quadratmetern. Denn die Strohhaufen sind eigentlich völlig durchnässt und werden per Sprinkler auch durch die Betreiber permanent gewässert“, so Schmöllns Stadtbrandmeister Mirko Kolz. Wie es zu derlei neuen Feuern kommen kann, ist unklar. Es war nach dem gelegten Großfeuer von vor rund zwei Wochen aber nicht das erste Mal, dass Flammen züngelten. „Im Prinzip müsste das ganze Zeug hier weg, damit nichts mehr passiert“, so Kolz mit Blick auf die dort unter freiem Himmel lagernden Strohhaufen. Unklar ist derzeit die Brandursache.

Nach wie vor sucht die Polizei nach einem mutmaßlichen Brandstifter – bislang noch ohne Ergebnis. Immer wieder hatte es im Schmöllner Raum in den vergangenen Wochen Feuer gegeben.

Von jw